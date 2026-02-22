¿Jugará Lamine Yamal el partido que enfrenta esta tarde al Barcelona y al Levante a pesar del Ramadán?

La gran incógnita en la previa del duelo entre el FC Barcelona y el Levante UD a las 16:15 gira en torno a un nombre propio: Lamine Yamal. El extremo azulgrana se encuentra en pleno Ramadán, cumpliendo el ayuno diario sin ingerir alimentos ni agua hasta la puesta de sol, una circunstancia que añade un componente físico extra a un partido ya de por sí exigente.

Ayer, en rueda de prensa, Hansi Flick fue claro al abordar la situación. El técnico explicó que el cuerpo técnico y los servicios médicos están gestionando con especial cuidado la carga de minutos de los futbolistas que practican el Ramadán, así como su planificación nutricional durante las horas permitidas.

El Barcelona, además, ha mostrado un compromiso absoluto con sus jugadores, adaptando rutinas y seguimiento físico para que puedan competir en las mejores condiciones posibles. No es un asunto menor: disputar un encuentro de alta intensidad a media tarde, en pleno ayuno, supone un desafío considerable en términos de hidratación y energía.

Girona Fc V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Sin embargo, pese a las dudas razonables, todo apunta a que salvo sorpresa de última hora Lamine Yamal estará en el once inicial. Flick necesita una reacción inmediata tras dos derrotas consecutivas y el joven talento es una pieza clave en el engranaje ofensivo del equipo. Su desborde, verticalidad y capacidad para desequilibrar pueden marcar la diferencia.

La decisión final se conocerá poco antes del pitido inicial, pero en el Barça confían en que compromiso y talento vuelvan a ir de la mano. Más aún después de la mala imagen que ha mostrado el combinado culé en los dos últimos encuentros; el duelo copero frente al Atlético de Madrid y el polémico partido que acabó con derrota de los barcelonistas en Girona.