¿Jugará Lamine Yamal este jueves con el FC Barcelona frente al Oviedo?

El FC Barcelona se medirá este jueves al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, en el partido correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga 2025/26.

La gran pregunta que se hacen los aficionados culés es si su gran estrella, Lamine Yamal, estará disponible para jugar ese encuentro, y la respuesta es negativa. Hansi Flick dio a conocer esta mañana la lista de convocados para viajar a Oviedo y el delantero español no está dentro de la lista.

Lamine Yamal, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Lamine sufre una lesión en el pubis de la que aún no se ha recuperado. El jugador volvió con molestias del parón internacional desde septiembre y desde entonces no ha vuelto a jugar. De momento se ha perdido tres partidos con el FC Barcelona, dos de Liga frente a Valencia y Getafe, y el debut en Champions en Newcastle. Este será el cuarto partido consecutivo que tenga que afrontar el Barça sin Lamine.

A pesar de no estar disponible para Oviedo, la vuelta de la joven estrella está cada vez más cerca. Flick señaló en rueda de prensa que Lamine podría volver a jugar en alguno de los dos próximos compromisos del Barcelona. El domingo 28 frente a la Real Sociedad o bien el miércoles 1 en Champions ante el PSG, está previsto el retorno a los terrenos de juego del español.

En estos tres partidos sin Yamal, el Barcelona ha conseguido tres victorias. Hoy esperan conseguir la cuarta para no ceder más terreno con el Real Madrid, que es el líder de la competición.

