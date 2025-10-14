¿Jugará Lionel Messi el partido Argentina vs Puerto Rico?

La gran pregunta para los aficionados ha sido si Lionel Messi jugará ante Puerto Rico después de perderse la reciente victoria amistosa de la selección argentina contra Venezuela. A juzgar por los comentarios del entrenador Lionel Scaloni, parece que la respuesta es sí.

Aunque el equipo de Lionel Scaloni ha demostrado que puede ganar cómodamente en ausencia de uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos, Messi sigue siendo el líder en el once inicial de Argentina alrededor del cual giran todas las cosas buenas cuando salta al campo.

La 'Pulga' ha estado en una forma soberbia con el Inter Miami en la MLS, y sigue funcionando como el corazón de la Albiceleste.

Después de que se perdiera la victoria por 1-0 sobre Venezuela, muchos se han preguntado si el jugador de 38 años participará contra Puerto Rico.

Inter Miami CF v Atlanta United | Rich Storry/GettyImages

¿Cuál es el estado de Lionel Messi para el partido Argentina vs Puerto Rico?

Si bien Messi se recuperó de una lesión muscular que lo tuvo fuera de juego en cuatro partidos en agosto, su reciente ausencia en la selección nacional no estuvo relacionada con una lesión. En cambio, estuvo involucrado en el partido del Inter Miami en la MLS contra el Atlanta United el sábado.

Messi marcó dos veces en la victoria por 4-0 de Las Garzas, que se encuentran terceras en la Conferencia Este con el inicio de los playoffs de la Copa MLS en el horizonte.

Había habido algunas dudas sobre si posteriormente jugaría para Argentina el martes por la noche, ya que Messi presenció el partido junto a su esposa e hijos en el Hard Rock Stadium el viernes. Sin embargo, Scaloni ha sugerido que su capitán está de nuevo en consideración para el amistoso contra Puerto Rico.

“Vi a Messi jugar el sábado. Por lo que sé, terminó bien. Todavía no he hablado con él”, dijo el entrenador de Argentina a los periodistas el lunes.

“Ahora tenemos el último entrenamiento para el partido de mañana, y como siempre hacemos antes de preparar el entrenamiento final, hablaré con él y, si está en condiciones, jugará mañana”.

La presencia de Messi en el amistoso se ha hecho más probable debido a que Argentina cambió la fecha del partido del 13 de octubre en Chicago al 14 de octubre en Fort Lauderdale, Florida.

Aun así, Scaloni querrá seguir experimentando con su plantilla contra un rival menor, por lo que parece improbable que el legendario futbolista dispute los 90 minutos completos.