¿Jugará Mbappé ante el Manchester City? El Real Madrid espera por su decisión
En la previa de la vuelta definitiva por Champions League frente al Manchester City, el Real Madrid mantiene una incógnita que puede alterar el encare del partido para Álvaro Arbeloa: la participación de Kylian Mbappé. El atacante, ya recuperado físicamente, tendrá la decisión final sobre si está en condiciones de ser titular o comenzar desde el banco de suplentes.
Un regreso esperado, pero con cautela
La idea inicial del cuerpo técnico es que Mbappé arranque como suplente y sume minutos en la segunda mitad, de ser necesario. Sin embargo, la última palabra la tendrá el propio jugador, que deberá evaluar sus sensaciones físicas tras varios días de inactividad.
El francés viajó con el plantel a Inglaterra, se entrenó a la par de sus compañeros y dejó buenas señales en las prácticas de los últimos días. Aun así, desde el club prefieren no arriesgar más de la cuenta, sin ser estrictamente necesario, especialmente teniendo en cuenta la ventaja conseguida en la ida.
Cabe recordar que Mbappé no juega desde el 21 de febrero, cuando el equipo cayó ante el Osasuna por LaLiga; sufrió un esguince en la rodilla izquierda que lo obligó a perderse cinco partidos consecutivos, justo en el tramo más importante de la temporada.
De igual manera, sin poder contar con su delantero estrella en el campo, el Real Madrid ganó cuatro de los cinco encuentros disputados, incluyendo el triunfo frente al City en el Santiago Bernabéu.
Una ventaja importante, pero no definida
El 3-0 conseguido en Madrid, gracias al hat trick de Federico Valverde, le da al conjunto blanco un margen considerable de cara a la revancha en el Etihad Stadium. De esta manera, la posible reincorporación de Mbappé al equipo aparece como un recurso más que como una necesidad urgente, según el contexto en el que se desarrolle la vuelta.
Aún así, la decisión final continúa siendo del propio jugador y, en un cruce de este nivel, cada condición puede marcar la diferencia durante los próximos noventa minutos.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.