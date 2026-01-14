¿Jugará Mbappé frente al Albacete en el debut de Arbeloa en el banquillo del Real Madrid?

Álvaro Arbelo se estrena este miércoles en el baquillo del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso. El conjunto blanco se enfrenta al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26, un enfrentamiento a partido único en busca de los cuartos de final.

El nuevo técnico ha dado la lista de convocados y hay varias ausencias destacadas.

¿Jugará Mbappé el partido de Copa del Rey Albacete vs Real Madrid?

El madridismo no solo está pendiente del debut de Arbeloa, sino también de su gran estrella, Kylian Mbappé. El francés se ha caído de la convocatoria y por lo tanto no jugará en Albacete.

Recordemos que Mbappé lleva sufriendo desde el mes de diciembre un esguince en la rodilla, lo que le obligó a perderse el partido de LaLiga frente al Betis y las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, aunque forzó para jugar la final contra el FC Barcelona.

Kylian Mbappé, Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

Ayer martes, en el que fue el primer entrenamiento de Arbeloa con el Real Madrid, el delantero galo estuvo ausente como medida de precaución ante sus problemas físicos. Hoy tendrá descanso en Copa.

Lista de convocados del Real Madrid vs Albacete

La de Mbappé no es la única gran ausencia en la lista, pues el entrenador español ha dejado fuera por decisión técnica a tres pesos pesados como son Aurelian Tchouaméni, Jude Bellingham y Thibaut Courtois. También ha decidio darle descanso a Álvaro Carreras.

También son baja apra este partido Rodrygo, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Aleander-Arnold y Ferland Mendy, todos ello por lesión.

Por lo tanto, la convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Albacete en la Copa del Rey es la siguiente:

Porteros : Lunin, Fran González y Sergio Mestre

: Lunin, Fran González y Sergio Mestre Defensas: Carvajal, Alaba, Asencio, Fran García, Huijsen, David Jiménez y Joan Martínez

Carvajal, Alaba, Asencio, Fran García, Huijsen, David Jiménez y Joan Martínez Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Manuel Ángel y Palacios

Camavinga, Valverde, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Manuel Ángel y Palacios Delanteros: Vini Jr., Gonzalo y Mastantuono

