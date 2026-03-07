El estado físico de Pedri se convirtió en uno de los temas centrales en la previa del duelo entre el FC Barcelona y el Athletic Club en San Mamés. El mediocampista terminó el último encuentro, ante el Atlético de Madrid, con molestias físicas, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick.

Aunque el entrenador alemán aseguró en conferencia que el futbolista “está totalmente bien para jugar”, también dejó claro que el calendario cargado obliga a gestionar esfuerzos. Con varios partidos en las próximas semanas, el club busca evitar riesgos innecesarios con uno de sus jugadores más determinantes.

FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

Por ese motivo, todo indica que el canario no será titular frente al Athletic, una decisión que apunta a preservarlo físicamente después de haber estado cerca del límite en el último partido.

La decisión de Flick que generó debate

Durante el encuentro anterior, Flick reconoció que tomó un riesgo al mantener a Pedri en el campo más allá del minuto 70. El día previo había admitido que el mediocampista todavía no estaba para completar los 90 minutos, pero tras dialogar con él decidió sostenerlo en el campo.

Ese episodio reavivó el debate interno sobre la gestión de cargas en el plantel. En particular, porque el Barcelona viene de sufrir varias bajas en pocos días, entre ellas las de Alejandro Balde y Jules Koundé, que se sumaron a la ausencia de Frenkie de Jong.

Las declaraciones del técnico, además, dejaron entrever cierta preocupación con el trabajo del área médica y de preparación física, encabezada por el doctor Ricard Pruna y el preparador Julio Tous.

🚨 Hansi Flick: "We have to manage Pedri's minutes. We have many more matches left besides this one. We'll see how many minutes he can play." pic.twitter.com/4I4EDD8D0Z — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 2, 2026

La acumulación de problemas físicos generó inquietud dentro del club. Flick fue directo al analizar la situación: señaló que no está conforme con que tres jugadores se hayan lesionado en tan poco tiempo y remarcó la necesidad de revisar los procesos de prevención.

El manejo de Pedri también refleja un cambio en su utilización. Durante buena parte de su carrera reciente, el Barcelona optó por dosificarlo para evitar recaídas físicas. Sin embargo, con Flick el volante pasó a jugar más minutos y a convertirse nuevamente en el eje del equipo.

Por ahora, el objetivo es claro: que Pedri llegue en plenitud a los próximos compromisos. Y, si eso implica que arranque desde el banco en San Mamés, en Barcelona creen que la prudencia puede ser la mejor decisión.