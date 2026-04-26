“Jugaremos la Liguilla intentando imponer nuestro juego”: Gabriel Milito, tras dejar ir el liderato con las Chivas

Chivas (+16) no pudo quedarse con el liderato del Clausura 2026, de la Liga MX, pese a haber sido puntero la mayor parte del campeonato, sin embargo, al cerrar con dos empates frente al Necaxa y Tijuana, dejó que Pumas (+17), que culminó con dos victorias consecutivas ante Juárez y Pachuca, se quedara con la cima. Sumado a ello, dejaron ir el premio de un millón de dólares por ser el mejor equipo de la temporada, además de que Armando ‘Hormiga’ González se quedó con las ganas de ser bicampeón de goleo al quedar por debajo del ítalo-brasileño Joao Pedro del San Luis.

CHIVAS PERDIÓ EL LIDERATO EN LA ÚLTIMA JORNADA🥺



"Pudimos ser primeros, pero nos faltó en los últimos dos partidos. No hay desánimo, estamos tranquilos por el campeonato que hicimos"



❗️Gabriel Milito, D.T. de Chivas pic.twitter.com/s678mKLqnH — Claro Sports (@ClaroSports) April 26, 2026

Ya en conferencia de prensa, el técnico del Rebaño Sagrado, el argentino Gabriel Milito, aceptó estar decepcionado por no haber quedado como superlíder, aunque al mismo tiempo se mostró contento por el desempeño de sus jugadores, quienes se entregaron de principio a final en el semestre.



“En el equipo no existe el desánimo. Estamos tranquilos porque hicimos un campeonato muy bueno. Logramos el objetivo de estar entre los primeros cuatro; estuvimos muy cerca de ser líderes y lo merecíamos, pero el fútbol no se trata de merecimientos. Me voy con mucha confianza de cara a lo que viene”, declaró el estratega.



“Los jugadores tenían la ilusión de ser líderes. Por el fútbol que desarrollaron, lo merecían; lo intentaron desde el primer hasta el último partido con la misma pasión. Clasificar a cuartos de final con anticipación tiene mucho valor. Queríamos terminar primeros, pero esto no modifica nuestro plan: jugaremos la Liguilla intentando imponer nuestro juego para avanzar a semifinales”, añadió.

🐐 #Chivas “Jugaremos en Cuartos de Final intentando imponer nuestro juego y ver si somos capaces de hacer una buena serie y pasar a Semifinales”: Gabriel Milito @muralcom pic.twitter.com/7gfkN7qaiC — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) April 26, 2026

Una situación que preocupó mucho en el seno rojiblanco fue la lesión sufrida por Daniel Aguirre, que abandonó el campo entre lágrimas, apuntando a ser baja para los cuartos de Ida de la Liguilla, aunque afortunadamente recupera a otros elementos que estaban fuera de circulación como José Castillo, Ángel Sepúlveda y el caso del sancionado Luis Romo.



“Vamos a recuperar a Castillo, a Sepúlveda, espero lo de Dani sea muy leve, esta semana vamos a recuperar a estos jugadores, por lo tanto vamos a poder completar el plantel con los jugadores que afrontemos los Playoffs y esperemos no sufrir bajas, cuántos más seamos mejor, esperemos que no sucedan suspensiones ni lesiones, afrontaremos la serie con ambición y convencimiento de hacerlo bien”, concluyó El Mariscal.