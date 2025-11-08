Si bien recupera futbolistas importantes, la gran baja del FC Barcelona para visitar al Celta de Vigo por LaLiga sería la de Jules Koundé, lateral derecho titular del equipo de Hansi Flick.

Según informó Sport, el francés se retiró de la sesión de entrenamiento antes de tiempo este sábado en la ciudad deportiva del Barcelona por un golpe en el pie, que lo marginó de los trabajos del viernes y, seguramente, lo saque del partido en Vigo.

Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | BSR Agency/GettyImages

Las buenas noticias para el entrenador alemán también están en la última línea del campo: Eric García, que se fracturó la nariz ante el Brujas, probará jugar con una máscara y Andreas Christensen haría su regreso a la nómina tras más de dos semanas por molestias en el sóleo.



Además, según informó As, Pau Cubarsí estaría recuperado de su molestia en las lumbares y jugaría sin problemas contra el Celta.

El FC Barcelona viene de empatar 3-3 frente al Club Brugge por la UEFA Champions League en Bélgica en un verdadero partidazo, complicando ligeramente sus chances de acceder directamente a los octavos de final de manera directa: quedaron décimo primeros, aunque todavía falta media etapa de liguilla por jugarse.

En LaLiga, se recuperaron frente al Elche después de haber perdido el Clásico frente al Real Madrid en condición de visitante y ahora buscarán traerse tres puntos de oro de Balaídos para permanecer en la lucha por el campeonato de la Primera División española. El líder de la tabla es el Merengue con 30 puntos, mientras que el Blaugrana lo sigue con 25.

En la próxima jornada recibirán la visita del siempre complicado Athletic Club en Montjuic, partido que será de vital importancia para las aspiraciones del equipo dirigido por Hansi Flick. En el futuro cercano, enfrentarán al Chelsea por la UEFA Champions League.