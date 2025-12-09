Jules Koundé y el primer doblete de su carrera para salvar al FC Barcelona

El FC Barcelona está en una incómoda posición en la tabla de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y el doblete de Jules Koundé contra el Eintracht Frankfurt le está dando una bocanada de aire fresco a los dirigidos por Hansi Flick en la competencia continental.

El equipo alemán arrancó ganando con gol de Ansgar Knauff, y los tantos catalanes llegaron en el segundo tiempo gracias al lateral por derecha francés. El primero fue de cabeza, en un centro pasado de Marcus Rashford que buscaba originalmente la cabeza de Robert Lewandowski, con el internacional galo entrando como una tromba para atacar el segundo palo del portero teutón. El segundo fue similar, con un centro muy alto de Lamine Yamal que encontró el parietal del zaguero.

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Pedro Salado/GettyImages

Koundé capitaliza 395 partidos como futbolista profesional entre Burdeos, Sevilla y FC Barcelona, con 22 en total. Esta es la primera vez en su carrera, incluyendo partidos con la selección de Francia, que anota dos veces en un mismo encuentro. Con la camiseta Blaugrana ya son 10 los tantos marcados.