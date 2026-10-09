Julián Álvarez abre un nuevo capítulo al elegir a Javier Pastore como su nuevo representante

Durante el mercado de fichajes veraniego, el Barcelona hizo hasta lo imposible para contratar al argentino Julián Álvarez, sin embargo, el Atlético Madrid no se cansó de decir que su futbolista no era negociable, cerrando la puerta, algo que pegó en lo anímico al campeón del mundo.

🚨Julián Álvarez dejó de ser representado por Fernando Hidalgo.



📍Las partes no tienen más vínculo contractual



❗️El futuro del 🕷️ parece estar ligado a un ex jugador de Seleccion Argentina pic.twitter.com/Z9QpNv5Tqw — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 8, 2026

La misma hinchada de los Colchoneros se metió fuerte con el delantero por su anhelo de cambiar de colores, abuchéandolo fuertemente en el Metropolitano, pero al final, se mantiene dentro de la institución y sólo le queda dar lo mejor de sí para olvidar ese lamentable capítulo.



Luego de lo ocurrido, La Araña decidió romper relación con su representante, Fernando Hidalgo, quien lo había acompañado a lo largo de su carrera desde que era un adolescente de 15 años. Se trata del titular de Hidalgo Sports, agencia que maneja junto a su hijo Nicolás, y uno de los empresarios con más recorrido en el fútbol argentino trabajando junto a figuras reconocidas como Sebastián Verón, Pablo Aimar, Hernán Crespo y Diego Milito.



Al parecer, la decisión del atacante del Atleti tiene relación con cómo se manejaron las pláticas para su posible traspaso al Barça. Hidalgo había indicado a su protegido que tenía el visto bueno del club madrileño de salir a otra escuadra siempre y cuando se tratara de una oferta importante. Caso contrario a lo ocurrido, pues los rojiblancos se mostraron inflexibles al colocar una cifra demasiado alta que a la vez llevó a que todo se cayera.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Javier Pastore will likely become Julian Alvarez's new agent.



— @GerGarciaGrova pic.twitter.com/ivBrysKC4A — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 8, 2026

El padre de Julián, Gustavo Álvarez, se encargó de gestionar el fin de la relación con Hidalgo para comenzar a buscar alguien de digna confianza y con buenas referencias, ya que esa era una de las condiciones prioritarias para elegir al nuevo representante, apareciendo el nombre de Javier Pastore, exseleccionado de La Albiceleste y que actualmente trabaja con Enzo Fernández, gran amigo del delantero argentino. A su lado, La Araña espera recomponer su relación con el Atlético Madrid, ya que tiene vínculo con el equipo hasta el 2030.



A finales del 2025, El Flaco abrió su agencia, 'The Elegant Game', proyecto que empezó a sumar futbolistas vinculados principalmente con el River Plate de Argentina. Aparte del elemento del Manchester City de Inglaterra, la agencia representa a Lautaro Rivero, aparte de algunos juveniles como Thiago Acosta y Bautista Altamirano.