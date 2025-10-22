Julián Álvarez duda del proyecto del Atlético de Madrid y el Barcelona está al acecho

El Atlético de Madrid sucumbió ante el Arsenal en partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones al ser derrotado por 4-0 en 13 minutos fatales para los de Diego Simeone, que vieron escurrir sus expectativas con una goleada en contra.

Julián comienza a frustrarse en el Atlético y ya lo ha mostrado públicamente en este inicio de temporada en algunos partidos por LaLiga, a pesar de que no ha querido hablar de su futuro, algo que sí lo ha hecho su entorno. El delantero comienza a tener cada vez más claro que si el proyecto colchonero no cuadra y no puede optar a títulos, lo mejor será buscarse otro equipo en Europa. Y el Barça está muy pendiente de está decisión, según Sport.

Esa incapacidad del Atlético de Madrid para brillar en la Liga de Campeones podría resultar clave para que el argentino Julián Álvarez se plantee abandonar la entidad. Desde la distancia, el Barcelona se frota las manos.

Atletico de Madrid v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Su cláusula de rescisión de 500 millones de euros aleja la opción de cualquier venta, pero la postura del futbolista acabará marcando su destino. Si desea marcharse y lo expresa, no habrá más remedio que negociar aunque sea una venta clara.

Para sacar a Álvarez del Colchonero, en las últimas horas, se reveló que Enrique Cerezo no espera menos de 200 millones de euros, pese a que su cláusula de rescisión es de 500 millones de la misma moneda.

Y en el Barcelona no saben qué hacer, pero en caso que se presente la oportunidad de mercado de buscarlo, no dudarán un segundo y pujarán por él, entendiendo que Julián quiera dar ese paso en su carrera.

“El Atlético de Madrid debería disfrutar de tenerlo", dijo el Kun Agüero

El exdelantero argentino habló sobre los rumores de traspaso y lanzó un mensaje directo al club rojiblanco:

“El Atlético de Madrid debería disfrutar de tenerlo de su lado, y los hinchas también. No especularía sobre futuros fichajes; este es el momento de disfrutar de sus logros con el Atlético”.

