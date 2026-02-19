Julián Álvarez ficharía por un gigante de Europa tras el Mundial 2026

Hace apenas unos días, Julián Álvarez protagonizó una escena que dolió en Cataluña. El delantero del Atlético de Madrid firmó el 4-0 definitivo ante el FC Barcelona, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026. Un golpe seco, de esos que dejan marca. Lo curioso es que ese mismo nombre vuelve a rondar en los pasillos del club catalán, pero ahora como un posible fichaje.

De acuerdo con información del periodista deportivo Hugo Balassone, el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Barcelona. Las cifras que se manejan no son menores: la operación podría cerrarse en torno a los 70 millones de euros, en lo que sería uno de los movimientos más relevantes del próximo mercado de verano.

Álvarez, hoy pieza importante en el esquema del Atlético, ha demostrado una evolución constante: movilidad, presión alta y una capacidad para aparecer en los momentos decisivos que no pasa desapercibida. En Barcelona lo ven como algo más que una apuesta a futuro. Lo consideran un atacante con presente inmediato y margen de crecimiento, justo lo que el club necesita en una etapa de reconstrucción silenciosa, pero urgente.

En la carrera por el ex delantero de River Plate también apareció el Arsenal. Sin embargo, diversas fuentes señalan que el conjunto londinense habría desistido de sus intenciones, dejando el camino prácticamente despejado para los culés.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Julian Alvarez will join FC Barcelona after the World Cup.



The transfer fee could be around €70m. Arsenal were interested too, but he will join Barça.



His time at Atlético Madrid is over, as he wants to join a team where he can win more… pic.twitter.com/BTVR34v1B0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 19, 2026

En las gradas del renovado Spotify Camp Nou ya sueñan con el relevo generacional de Robert Lewandowski. La edad y el desgaste comienzan a pesar, y el club entiende que el próximo 'hombre gol' debe empezar a tomar forma desde ahora. Julián Álvarez encaja en ese perfil: competitivo, probado en la élite y con carácter para cargar responsabilidades grandes. Argentino, además. Compatriota de la máxima leyenda en la historia del Barcelona, Lionel Messi.

El destino todavía no está escrito, pero el guion es tentador. El mismo jugador que silenció al Barcelona podría terminar liderando su nuevo ataque. Ironías del fútbol. De las buenas… o de las que duelen.

