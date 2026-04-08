Julián Álvarez habla sobre la expulsión a Cubarsí en el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Barcelona

El miércoles 8 de abril del 2026, la cancha del renovado Spotify Camp Nou, en Cataluña, fue testigo de un emocionante compromiso entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, para el duelo correspondiente a los cuartos de final de ida por la UEFA Champions League.

Las cosas no parecían marchar del todo bien para los colchoneros, que al minuto 33 de la primera mitad se vieron obligados a realizar un cambio por lesión. Dávid Hancko pisó mal y tuvo que ser reemplazado por Marc Pubill, quien justo había salido de la alineación titular por un dolor en la costilla.

Fc Barcelona V Atletico De Madrid - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Poco antes de la lamentable lesión del futbolista eslovaco, de quien aún no se conoce el dictamen médico, los dirigidos por Diego Simeone recibieron su primera tarjeta amarilla del partido, en contra de Koke Resurrección.

Una amonestación en el primer tiempo tiende a condicionar el ritmo del encuentro. Sin embargo, poco antes de que se fueran al descanso, el Barcelona sufrió algo aún peor: la expulsión de uno de sus futbolistas.

El elemento en cuestión fue Pau Cubarsí. Y en la jugada siguiente a la expulsión, el delantero argentino, seleccionado y campeón del mundo en Qatar 2022, Julián Álvarez, aprovechó de manera estupenda el tiro libre y adelantó al Atlético de Madrid. Al término del encuentro, el ex goleador del Manchester City y del River Plate habló sobre la tarjeta roja.

Giulianno estaba contra el último hombre y se cometió una falta, así que eso es todo Julián Álvarez

🚨🗣️ Julian Alvarez on the red card for Cubarsi: "Giulianno was against the last man and a foul was committed, so that's it." pic.twitter.com/m8VJ1EPwU0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 8, 2026

Ya en el segundo tiempo, con la ventaja en el marcador y un elemento de más en el terreno de juego, los del 'Cholo' Simeone lograron equilibrar la balanza en favor de la escuadra rojiblanca. Al minuto 70, el futbolista noruego Alexander Sørloth sentenció la victoria 2-0 en favor de los colchoneros.

Llegar al partido de vuelta con una ventaja es siempre importante, sobre todo si vas a cerrar de local. Pero si hay un equipo al cual nunca puedes dar por eliminado, ese es el FC Barcelona. Diego Simeone los sabe bien. Recientemente estuvieron cerca de remontarle un 4-0 en la Copa del Rey, por lo que seguramente enviará una propuesta táctica inteligente, que les permita clasificarse a las semifinales sin sufrir demasiado.

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