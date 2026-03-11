Julián Álvarez habla sobre si continuará en el Atlético de Madrid: "Yo estoy muy feliz acá"

Julián Álvarez firmó una gran actuación en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Tottenham. Los Colchoneros se impusieron por marcador de 5-2 gracias a un doblete del delantero argentino, además de los goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Robin Le Normand.

Tras el encuentro, el atacante fue cuestionado por la prensa sobre su posible salida del conjunto rojiblanco al término de la temporada. Durante los últimos meses, ‘La Araña’ ha sido vinculado con el FC Barcelona. Álvarez respondió con franqueza a las preguntas sobre su futuro, aunque sus declaraciones dejaron más dudas que certezas respecto a lo que podría suceder en los próximos meses.

Sobre su posible llegada al conjunto culé, Álvarez aseguró que se trata principalmente de versiones que han surgido en redes sociales y que, por ahora, no hay mucho más al respecto.

Yo no tengo nada que decir. Son cosas que se hablan, también en redes sociales hablan mucho, cualquiera pone lo que opina, se hace una bola (...) Yo estoy feliz en el Atlético, contento, peleando. En Champions estamos bien y en la final de copa Julián Álvarez

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

Cuando fue cuestionado sobre si continuará en el equipo dirigido por Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone para la temporada 2026/2027, Julián Álvarez se limitó a señalar que se siente feliz en el Atlético de Madrid, aunque no cerró por completo la puerta a una posible salida del club.

(Sobre si seguirá en el club para la próxima campaña) Yo qué sé, puede que sí, puede que no, nunca se sabe. Yo estoy muy feliz acá, es una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y darlo todo. Yo nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido, al gente me brindó su cariño y estoy muy feliz Julián Álvarez

De acuerdo con diversos reportes, la directiva del Barcelona considera a Julián Álvarez como una de las principales opciones para reemplazar a Robert Lewandowski y reforzar su delantera de cara a la próxima temporada. No obstante, los blaugranas tendrían que desembolsar una cifra cercana a los 200 millones de euros para tener posibilidades reales de fichar al delantero argentino.