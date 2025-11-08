Julián Álvarez habló sobre su futuro ante los intereses del FC Barcelona y el PSG

Uno de los principales nombres en el mercado de fichajes es el de Julián Álvarez, una de las estrellas del Atlético de Madrid, que está teniendo una excelente primera mitad de temporada y ya generó interés en otros clubes grandes del continente.

Sobre su situación, habló en diálogo con France Football: “En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Cuando fiché por el Atlético el año pasado, se habló mucho de París. Es cierto que hubo conversaciones entre los directivos del PSG y mi agente, mostraron interés en ficharme, pero no se concretó. Por ahora, estoy centrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada”.

"Elegí venir al Atlético porque sentía que podía ganarme mi lugar aquí y dar la mejor versión de mí mismo, gracias al espacio que me ofrecían. La mentalidad es clara en el Atlético. Es uno de los pocos clubes que se ha clasificado cada año para la Champions en los últimos trece años. En la Liga, se enfrenta a dos gigantes pero siempre está ahí", dijo sobre la decisión de llegar al club Colchonero tras su paso por el Manchester City de Pep Guardiola.

Atletico de Madrid v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Quality Sport Images/GettyImages

Por último, llenó de elogios al Cholo Simeone, su entrenador en el Atlético de Madrid: "Compartimos la misma visión del fútbol: la pasión, el trabajo, la dedicación, esas ganas de luchar contra dos clubes inmensos, de nunca rendirse, de creer siempre. En el campo, me da confianza y me concede total libertad: nuestra relación es muy positiva"

Con la camiseta rojiblanca lleva jugados 71 partidos, con 38 goles anotados y 12 asistencias repartidas a compañeros. Es cierto que no ha levantado trofeos en Madrid por ahora, pero también vale afirmar que es una de las claves del equipo de Simeone y seguramente se canse de ganar si permanece en este nivel.