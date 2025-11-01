Sin dudas, Julián Álvarez atraviesa su mejor momento desde que llegó al fútbol europeo. El delantero argentino fue protagonista nuevamente con el Atlético de Madrid, ahora encabezando la goleada sabatina sobre el Sevilla 3-0.

El ex atacante del Manchester City anotó el primer tanto del encuentro ante los hispalenses, de penal, con lo cual quedó en el segundo lugar en solitario de la clasificación de goleo en LaLiga, gracias a siete, cuatro menos que el madridista Kylian Mbappé. En total, La Araña alcanzó las ocho dianas en 13 encuentros de la actual temporada, contando todas las competiciones.

Pero al margen del presente, las cifras confirman la evolución del antiguo jugador de River Plate a partir de su arribo al Atleti. Pues en poco menos de campaña y media, el campeón del mundo con La Albiceleste totaliza 37 anotaciones uniformado de rojiblanco, superando así las 36 que logró con el City en dos ejercicios completos; un salto en productividad evidente, aunque lógico, considerando que en el equipo de Pep Guardiola solía ocupar un rol secundario, detrás del "9" noruego Erling Haaland.

Al aporte goleador de Álvarez se suma su faceta cada vez más determinante en la construcción del juego de los colchoneros, al punto que registra 12 asistencias en 5.003 minutos disputados desde su fichaje por la citada institución, mientras que con los Sky Blues había alcanzado 19 pases de gol en 6.007 minutos. La mejora en la frecuencia de participación directa en dianas es clara, reflejando el peso que ha ganado el delantero de 25 años en el sistema de Diego Pablo Simeone, donde disfruta de una libertad ofensiva que no tenía con Guardiola en Inglaterra.

En consecuencia, los 75 millones de euros que le pagó el Atlético al Manchester City en verano del 2024, parecen hoy una de las mejores inversiones en el Estadio Metropolitano. Julián no solo aporta goles y asistencias; también carácter, sacrificio y liderazgo dentro de una escuadra que aspira a pelear por todo.

Es cierto que con los Citizens La Araña ganó seis títulos, incluyendo dos Premier y una Champions League; sin embargo, jamás consiguió el protagonismo del que ya viene gozando en la capital de España, lo que, incluso, le ha hecho ser un objetivo prioritario del Barcelona para la venidera justa.