Julián Araujo ficha por el Celtic y relanza su carrera rumbo al Mundial 2026

El futuro de Julián Araujo ha dado un giro clave en Europa. El lateral mexicano fue anunciado como nuevo jugador del Celtic FC, movimiento que marca un punto de inflexión tras meses complejos en Inglaterra y que reabre el camino para competir al máximo nivel.

Araujo deja al AFC Bournemouth luego de un semestre prácticamente sin actividad oficial. El futbolista perdió protagonismo deportivo y entendió que necesitaba minutos inmediatos para evitar el estancamiento, por lo que priorizó un cambio de entorno competitivo antes que permanecer sin ritmo en la Premier League.

La operación se cerró como una cesión por el resto de la temporada. El acuerdo contempla flexibilidad para ambas partes, ya que existe la posibilidad de extender el préstamo o incluso negociar un traspaso definitivo durante el verano, dependiendo del rendimiento y la adaptación del mexicano al fútbol escocés.

🚨🇲🇽 OFICIAL. Julián Araujo es nuevo jugador del Celtic.



->Llega cedido desde el AFC Bournemouth por lo que resta de la temporada.

->Tendrá posibilidad de extender cesión o negociar compra.

->El mexicano ya entrena con el plantel y podría debutar mañana sábado.



ORGULLO… pic.twitter.com/PtLfV0355v — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 2, 2026

Desde el entorno del jugador se entiende el movimiento como una apuesta estratégica. Julián busca reconstruir su carrera, recuperar continuidad y confianza, y volver a colocarse en el radar internacional. Celtic le ofrece un contexto de alta exigencia, presión constante por títulos y presencia habitual en competiciones europeas.

No fue una decisión sencilla. Araujo rechazó opciones económicamente muy atractivas dentro de la Liga MX, donde varios clubes estaban dispuestos a convertirlo en uno de los laterales mejor pagados. Sin embargo, el jugador priorizó el proyecto deportivo y mantenerse en Europa como parte de su crecimiento profesional.

En Escocia, el reto será inmediato. Celtic exige rendimiento desde el primer día y pelea cada temporada por títulos locales. La intensidad del calendario, la competencia interna y el peso histórico del club representan un escenario ideal para que Araujo vuelva a mostrarse como un lateral moderno, físico y ofensivo.

El objetivo de fondo está claro y va más allá del club. Araujo sabe que estos meses serán determinantes para su futuro internacional. Su meta inmediata es subirse a la Copa del Mundo de 2026 y volver a ganarse un lugar en la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre.

Con apenas 23 años, el mexicano aún tiene margen para relanzar su carrera europea. Celtic aparece como la plataforma perfecta para recuperar protagonismo, estabilidad y visibilidad. Para Julián Araujo, Escocia no es un retroceso, sino una oportunidad decisiva para volver a competir donde siempre quiso estar.

