Julián Quiñones buscará hacer historia en la jornada final de la Saudí Pro League

Desde el arribo de Cristiano Ronaldo a la liga, la Saudí Pro League se ha convertido en un destino ideal para las estrellas. Además que el nivel de competencia ha crecido de forma importante, de la misma forma, la liga de los grandes jeques árabes sigue ofreciendo sueldos que nadie más en el mundo puede igualar.

Uno de los jugadores que dio el salto a dicho destino fue Julián Quiñones. El hoy seleccionado por México se convirtió en el primer gran fichaje estrella en la historia del Al-Qadsiah. Ahora mismo es ya el mejor jugador en la historia del club y de la misma forma, busca escribir su nombre con letras de oro en la competición.

¡LA CARRERA POR EL TÍTULO DE GOLEO ESTÁ QUE ARDE!🔥⚽🇸🇦#CentralFOX El delantero mexicano volvió a meter gol en la Saudi Pro League y acecha el liderato a una jornada del final de temporada😱🚨https://t.co/cEm3u7yi4t — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 14, 2026

Julián marcó este jueves su gol 30 dentro de la Saudí Pro League. Ahora mismo el ex América está posicionado detrás de Ivan Toney como el segundo mejor goleador de la liga. El ex seleccionado por Inglaterra tiene sólo un tanto más que el mexicano, por lo que la batalla final será muy apretada.

Queda por delante dentro de la Saudí Pro League una sola jornada. En el caso de Quiñones y el Al-Qadsiah, el cruce será en contra del Al-Ittihad, uno de los mejores equipo en tierra saudita con todo y que su año no ha sido ni de cerca el más positivo.

Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Por su parte, el Toney junto con el Al-Ahli parten desde un escenario de mucha más ventaja. El equipo campeón de Asia por segundo año consecutivo se mide con el Al-Kholood, un club de escasa relevancia dentro de la liga y que ahora mismo ya no aspira a nada.

Para ambos equipos, darle a sus estrella el primer campeonato de goleo desde que Cristiano Ronaldo domina a nivel individual la Saudí Pro League, sería un premio adicional. Siendo el caso, se espera que no escatimen en el cierre de año.