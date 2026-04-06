Julián Quiñones es el segundo máximo goleador del mundo en lo que va del 2026

Con 19 goles en 18 partidos disputados, el ex delantero de las Águilas del América, Julián Quiñones, se ha convertido ya en el segundo máximo goleador del planeta, solo por debajo de Ivan Toney, quien también juega en la Primera División de Arabia Saudita, con el Al-Ahli Saudi.

¡¡IMPARABLE QUIÑONES!! 🚨🇲🇽



Julián Quiñones marcó un DOBLETE hoy y se coloca como el 2do MÁXIMO GOLEADOR del Mundo en 2026 🤯



📌 Llegó a 19 goles en solo 18 partidos, superando a cracks mundiales como Harry Kane (18) y Gyökeres (14) 🔥



¿DEBE DE IR AL MUNDIAL? 👇👀 pic.twitter.com/6DX9KYJS3Z — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) April 5, 2026

Ante el Al-Ettifaq, el dos veces bicampeón del fútbol mexicano, primero con el Atlas del Guadalajara y después con el Club América, marcó un doblete que le permitió llegar a 26 anotaciones en la Primera División de Arabia Saudita, empatando en la cima a Ivan Toney y dejando atrás al astro portugués, Cristiano Ronaldo.

Una peculiaridad en esta estadística, es que en el top cinco de goleadores figuran solo dos elementos que pertenecen a equipos de élite. Harry Kane, del Bayern Múnich y Viktor Gyökeres del Arsenal.

Este dato refleja cómo el nivel individual de los futbolistas no depende necesariamente de los equipos en donde juegan. Dicho de otra forma, no necesitas jugar en los mejores clubes del mundo, tampoco competir en las mejores ligas para brillar y destacar.

¿Un titular indiscutible para la selección mexicana de fútbol?

FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USA | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Al ver estos números, uno podría dar por hecho que Julián Quiñones será el delantero titular de la escuadra nacional en el Mundial 2026. Eso sería lo lógico en cualquier club o selección del planeta, y, sin embargo, en México no parece estar del todo claro.

En la era de Javier: el 'Vasco' Aguirre, Julián Quiñones no figuraba como un convocado habitual. De hecho, hasta antes de esta última convocatoria, aficionados y periodistas ya hasta daban por hecho que no iría a la justa mundialista, puesto que no parecía ser del gusto del entrenador.

No obstante, el nivel mostrado ante Portugal y Bélgica, sumado a los extraordinarios números cosechados en la liga árabe, parecen ser argumentos suficientes para verlo como referente en la próxima copa del mundo, defendiendo los colores de México.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026