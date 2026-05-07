Julián Quiñones renueva con el Al Qadisiya y se aleja de un posible regreso a la Liga MX

Julián Quiñones nació en Colombia, pero, futbolísticamente hablando, se hizo en México. Llegó a Tigres UANL siendo apenas un joven, y luego de probar suerte en clubes de menor envergadura, como Venados de Mérida y Lobos BUAP, en donde se consolidó como el máximo goleador en la historia de la franquicia, terminó por convertirse en referente, primero en Atlas de Guadalajara y después con el Club América.

Actualmente juega para el Al Qadisiya, y sus números son espectaculares. Es uno de los máximos goleadores del mundo en lo que va del año y se perfila como el atacante titular de la selección mexicana de fútbol en el Mundial 2026.

Ante esta situación, lo normal era que Julián Quiñones terminara dejando el fútbol árabe para unirse a una liga más competitiva. Se hablaba incluso de que varios clubes europeos estaban interesados en sus servicios, lo mismo en la Liga MX, en donde el propio Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las Águilas del América y el Club de Fútbol Monterrey soñaban con unirlo a sus filas.

No obstante, con información del reconocido periodista deportivo César Luis Merlo, Julián Quiñones habría renovado su vínculo contractual con el Al Qadisiya, el cual lo une al club árabe hasta el 2030, cerrándole las puertas a un posible regreso al fútbol mexicano.

🚨Julián Quiñones renueva con el Al-Qadisiya hasta junio de 2030. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/4ZV9poGYAj pic.twitter.com/kDSm4Xbz8f — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 6, 2026

Los increíbles números de Julián Quiñones en Arabia Saudita

A falta de solo tres partidos para que culmine la temporada, el delantero colombiano, naturalizado mexicano, es el líder de goleo con 29 anotaciones. Su equipo, el Al Qadisiya, se encuentra ubicado en el cuarto lugar de la tabla general, con 68 unidades.

La presencia de Julián Quiñones es de vital importancia para ellos. Por lo tanto, aun y cuando el jugador en cuestión tenía contrato con el Al Qadisiya hasta el 2028, han decidido blindarlo por dos años más, entendiendo que un goleador de su calidad no se consigue fácilmente.

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