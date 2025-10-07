La selección mexicana se cruza con sus similares de Colombia y Ecuador en la fecha FIFA de octubre. El cuadro nacional no tiene opción de perder el tiempo dentro del terreno de juego. Cada juego amistoso desde ya y hasta el inicio de la Copa del Mundo será vital para encontrar un mucho mejor fútbol del que hoy desarrollan.

Para los dos encuentros que se jugarán en los próximos días, el Tri llega con un cúmulo de bajas importante. Una de ellas es la de Raúl Jiménez, quien no fue tomado en cuenta por un tema físico. Siendo el caso, la baja del '9' estelar de México abre la puerta a que Julián Quiñones recupere terreno dentro del grupo.

Para nadie es un secreto que el jugador que milita en la Saudí Pro League no es cien por ciento del gusto de Javier Aguirre. El técnico nacional no ve al ex América ni como el mejor en el centro del ataque, ni tampoco pegado a la banda. Siendo el caso, Julián fue descartado en la pasada fecha FIFA por el 'Vasco' y su equipo de trabajo.

Ahora, este llamado puede ser vital para que el delantero defina su boleto a la Copa del Mundo. Si su aporte no es relevante, bien podría seguir en el rol de descarte del cuerpo técnico.

Si al fin marca diferencias en favor del Tri, es posible que Julián llegue al 2026 con de menos, alguna opción para ser parte de la lista final de Javier Aguirre.

Como centro delantero, Quiñones está por detrás de Raúl, Santiago Giménez y ahora, Germán Berterame. Como extremo, va en la carrera pasos detrás de Alexis Vega, César Huerta, Hirving Lozano y Roberto Alvarado. No será sencillo, pero Julián podría jugarse el todo por el todo este mes de octubre.