Jürgen Klopp da una respuesta definitiva sobre los rumores que le vinculan con el Real Madrid

En medio de crecientes vínculos con el Real Madrid, el exentrenador del Liverpool Jürgen Klopp admitió que está "en paz" en su rol actual en Red Bull. Sin embargo, admitió que no puede decir "nunca" a un posible regreso a la línea de banda en el futuro.

Los Blancos se desvincularon de Xabi Alonso hace apenas dos semanas, después de que el español perdiera la Supercopa de España. Los directivos del club ascendieron inmediatamente a Álvaro Arbeloa, procedente del Real Madrid Castilla, al primer equipo. Su reinado comenzó con una sorprendente eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete, equipo de Segunda División, aunque se recuperó con dos triunfos ante el Levante por 2-0 en LaLiga y 6-1 al Mónaco por la Champions League.

Con tanta inestabilidad en Valdebebas, crecieron las especulaciones sobre la posible llegada de un entrenador de renombre al club durante este verano. Tanto Klopp figuraría en la lista de candidatos del Real Madrid, pero el primero ha desmentido cualquier vínculo con el Bernabéu.

"Como persona, estoy completamente en paz conmigo mismo. No quiero estar en otro lugar", declaró Klopp a los medios en Leipzig. El entrenador de 58 años se despidió de Anfield al final de la temporada 2023-24 y poco después se convirtió en el Director de Fútbol Global de Red Bull.

"Sé que puedo entrenar un equipo de fútbol, ​​pero eso no significa que tenga que hacerlo hasta el último día. Quería hacer algo diferente. Red Bull me dio la oportunidad de encontrar un rol que hemos ido definiendo juntos, paso a paso. No espero cambiar de opinión, pero no lo sé. ¿Quiero volver a entrenar? De momento, diría que no, pero no puedo decir 'nunca, nunca, nunca'. Ahora mismo, estoy muy contento con lo que hago", expresó ante los rumores que lo vinculan a corto y mediano plazo con Valdebebas.

Klopp: "No tengo ni idea" de por qué el Real Madrid cortó lazos con Alonso

A pesar de un buen comienzo en el Real Madrid, Alonso solo disputó 34 partidos antes de su repentina salida. Los Blancos se encontraban a cuatro puntos del Barcelona en la clasificación de La Liga y ocupaban la séptima posición en la Liga de Campeones al momento de la destitución del técnico de 44 años.

"Cuando escuché la noticia sobre Xabi Alonso, fue una mezcla de sentimientos. Sí, me sorprendió. Y no, no me sorprendió", reveló Klopp. “No tengo ni idea de por qué pasó, pero siempre es un caso específico y no un problema general, porque lo que ven ahora, el Real Madrid, es que traer al siguiente no es tan fácil”.

"Recomiendo que, si despiden a un entrenador, tengan una idea clara de quién quieren que lo suceda. Y que sea realista. Si creen que pueden fichar a Pep Guardiola, diría que no hay muchas posibilidades", añadió Klopp.

Por ahora, el Real Madrid se queda con Arbeloa, a quien se cree que le han ofrecido un contrato de un año como muestra de buena fe del club. Sin embargo, el exlateral derecho podría correr la misma suerte que Alonso si no consigue que el equipo recupere el rumbo en la segunda mitad de la temporada 2025-26.

