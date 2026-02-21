Juventus vs Como: previa, predicciones y alineaciones

No son días particularmente felices los que se viven en Turín. A la dura caída en el Derbi de Italia ante el Inter de Milán se le sumó otro golpazo por UEFA Champions League. Juventus cayó por 5 a 2 en Turquía ante Galatasaray y quedó a solo un paso de despedirse del torneo más importante de Europa.

El conjunto de Luciano Spalletti necesita desesperadamente un triunfo que le devuelva la fe y lo saque del pozo en el que se encuentra hundido. Y eso es lo que saldrá a buscar este sábado cuando enfrente al Como como local.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿A qué hora se juega el Juventus vs Como?

Ciudad : Turín, Italia

: Turín, Italia Estadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Fecha: sábada 21 de febrero

sábada 21 de febrero Horario: 09:00 (costa este de EE.UU.), 08:00 (México), 15:00 (España)

09:00 (costa este de EE.UU.), 08:00 (México), 15:00 (España) Árbitro: Daniele Doveri

Players of Juventus FC pose for a team photo prior to the... | Nicolò Campo/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre la Juventus y el Como

Juventus: 15

15 Empate: 12

12 Como: 5

Último partido entre ambos: Como 2-0 Juventus (19/10/26 - Jornada 7 Serie A)

Últimos 5 partidos

Juventus Como Galatasaray 5-2 Juventus 17/02/26 Milan 1-Como 1 18/02/26 Inter 3-2 Juventus 14/02/26 Como 1-2 Fiorentina 14/02/26 Juventus 2-2 Lazio 08/02/26 Nápoli 1(7) - 1 (8) Como 10/02/26 Atalanta 3-0 Juventus 05/02/26 Como 0-0 Atalanta 01/02/26 Parma 1-4 Juventus 01/02/26 Fiorentina 1-3 Como 27/01/26

¿Cómo ver el Juventus vs Como por televisión y streaming online?

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, DAZN USA, CBS Sports Golazo México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico España DAZN

Últimas noticias de la Juventus

Juventus deberá afrontar el encuentro ante Como sin Jonathan David, uno de sus referentes ofensivos. El canadiense padece molestias en el aductor y fue descartado, al igual que Bremer por problemas musculares.

Quien se encuentra próximo al regreso es Dušan Vlahović, a quien una lesión en el aductor lo ha mantenido fuera del campo de juego desde finales de noviembre. Weston McKennie y Manuel Locatelli deberán cuidarse de una amonestación para no perderse el próximo encuentro ante la Roma.

Posible alineción de la Juventus contra el Como (3-4-2-1): Michele Di Gregorio; Federico Gatti, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners; Andrea Cambiasso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Juan Cabal; Kenan Yildiz, Francisco Conceição; Weston McKennie.

FC Internazionale v Juventus FC - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Últimas noticias del Como

El equipo conducido por Cesc Fábregas viene realizando una histórica campaña en la Serie A. De la mano de Nico Paz, indiscutida figura y gran candidato a integrar el plantel mundialista de la selección argentina, marcha 6° con 42 unidades, en puesto clasificatorio a la Liga de Conferencia de la UEFA.

El ex-Real Madrid no solo es el segundo máximo goleador del certamen con 9 tantos (solo lo supera Lautaro Martínez con 14), sino que también se ubica en el segundo escalón del podio en lo que se refiere a asistencias (6 contra 12 de Federico Di Marco).

Posible alineción del Como contra la Juventus (4-2-3-1): Jean Butez; Ivan Smolčić, Jacobo Ramón, Marc Oliver Kempf, Alex Valle; Máximo Perrone, Lucas Da Cunha; Mergim Vojvoda, Martin Baturina, Nico Paz; Anastasios Douvikas.

AC Milan V Como - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Pronóstico SI

Dos equipos con vocación ofensiva que saldrán a buscar el resultado y dejarán espacios atrás. Puede ser para cualquiera de los dos, pero estimamos un empate con goles.

Juventus 2-2 Como