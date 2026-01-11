Juventus vs Cremonese: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 18 de la Serie A baja el telón este lunes con un enfrentamiento en el Allianz Stadium. La Juventus, que ha mostrado signos de recuperación bajo el mando de Luciano Spalletti, recibe a un Cremonese que navega en la mitad de la tabla pero que atraviesa una racha de resultados frustrantes.

Para los locales, es la oportunidad de engancharse definitivamente al tren de puestos europeos; para la visita, el desafío es romper una maldición histórica en suelo turinés.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Cremonese?

Ciudad : Turín, Italia

: Turín, Italia Fecha : lunes 12 de enero

: lunes 12 de enero Horario : 14:45 (hora de EE.UU. ET), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU. ET), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Allianz Stadium

US Sassuolo Calcio v Juventus FC - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Cremonese en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos CBS Sports DAZN, Paramount+ México - Disney+ España DAZN DAZN Argentina - Disney+

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Sassuolo 3-0 V Serie A Lecce 1-1 E Serie A Roma 2-1 V Serie A Bolonia 0-1 D Serie A Pafos 2-0 V UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Cremonese

Rival Resultado Competición Cagliari 2-2 E Serie A Fiorentina 0-1 D Serie A Napoli 0-2 D Serie A Lazio 0-0 E Serie A Torino 0-1 D Serie A

US Cremonese v Cagliari Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Últimas noticias de la Juventus

El equipo de Luciano Spalletti llega con la moral alta tras una contundente victoria 3-0 a domicilio contra el Sassuolo, donde Jonathan David finalmente rompió su sequía goleadora.

A pesar del tropiezo previo ante Lecce, la Juve ha ganado ocho de sus últimos diez partidos en todas las competiciones y se ubica en el quinto lugar con 36 puntos. La gran fortaleza bianconera reside en casa, donde permanecen invictos en sus últimos 13 compromisos ligueros.

En cuanto a bajas, la enfermería sigue ocupada: Dusan Vlahovic, Daniele Rugani y Federico Gatti están descartados, y Francisco Conceição es seria duda. Esto podría obligar a Spalletti a utilizar nuevamente a Teun Koopmeiners en la línea defensiva o dar entrada a Lloyd Kelly.

Últimas noticias del Cremonese

El conjunto de Davide Nicola vive una realidad agridulce. Ubicados en la 13a posición con 22 puntos, vienen de desperdiciar una ventaja de dos goles ante el Cagliari (2-2) en casa, un partido donde Jamie Vardy y Dennis Johnsen anotaron. Su rendimiento reciente es preocupante: solo han sumado dos puntos en sus últimas cinco jornadas.

El historial no invita al optimismo: el Cremonese ha perdido sus ocho visitas de Serie A a la Juventus con un marcador global de 23-3. Además, no han logrado marcar en sus últimas tres salidas. Nicola no podrá contar con Michele Collocolo por lesión.

US Sassuolo Calcio v Juventus FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Posibles alineaciones

Juventus (3-4-2-1)

Portero : Michele Di Gregorio

: Michele Di Gregorio Defensas : Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Teun Koopmeiners

: Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Teun Koopmeiners Carrileros : Weston McKennie, Andrea Cambiaso

: Weston McKennie, Andrea Cambiaso Centrocampistas : Manuel Locatelli, Khéphren Thuram

: Manuel Locatelli, Khéphren Thuram Delanteros: Fabio Miretti, Kenan Yildiz, Jonathan David.

Cremonese (3-5-2)

Portero : Emil Audero

: Emil Audero Defensas : Federico Baschirotto, Matteo Bianchetti, Filippo Terracciano

: Federico Baschirotto, Matteo Bianchetti, Filippo Terracciano Carrileros/Medios : Alessio Zerbin, Martín Payero, Alberto Grassi, Jari Vandeputte, Giuseppe Pezzella

: Alessio Zerbin, Martín Payero, Alberto Grassi, Jari Vandeputte, Giuseppe Pezzella Delanteros: Federico Bonazzoli, Jamie Vardy.

Pronóstico SI

La Juventus ha encontrado solidez en casa y ritmo en ataque, mientras que el Cremonese parece haber perdido la brújula defensiva que mostró a inicio de temporada. Con Jonathan David recuperando el olfato goleador y la historia pesando a favor de los locales, se espera una victoria cómoda para los de Turín.

Juventus 2-0 Cremonese