Juventus vs Galatasaray: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana se disputará la vuelta del playoffs entre la Juventus de Turín y el Galatasaray en la UEFA Champions League 2025/26.

El cuadro italiano viene de ser goleado 5-2 en Turquía ante Galatasaray con anotaciones de Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sánchez y Sacha Boey; mientras que el cuadro de las cebras marcó un par de goles de la mano de Teun Koopmeiners.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro italiano en sus aspiraciones por conseguir la hazaña de remontar la serie.

¿A qué hora se juega el Juventus vs Galatasaray?

Ciudad : Turín,

: Turín, Estadio : Juventus Stadium

: Juventus Stadium Fecha : miércoles 25 de febrero

: miércoles 25 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: João Pinheiro (POR)

João Pinheiro (POR) VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

La sede será en el Juventus Stadium | Valerio Pennicino - UEFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Juventus y el Galatasaray (últimos cinco partidos)

Juventus : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Galatasaray: 1

Último partido entre ambos: 17/02/26 - Galatasaray 5-2 Juventus - UCL

Últimos 5 partidos

Juventus Galatasaray Galatasaray 5-2 Juventus 17/02/26 Galatasaray 5-2 Juventus 17/02/26 Inter 3-2 Juventus 14/02/26 Galatasaray 5-1 Eyupspor 13/02/26 Juventus 2-2 Lazio 08/02/26 Riserspor 0-3 Juventus 08/02/26 Atalanata 2-0 Juventus 05/02/26 Galatasaray 3-1 Istambulspor 04/02/26 Parma 1-4 Juventus 01/02/26 Galatasaray 4-0 Kayserispor 01/02/26

¿Cómo ver el Juventus vs Galatasaray por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV y ViX México TNT Sports, Max Mexico y TNT Gotabii España tabii

Últimas noticias de Juventus

Zhegrova abandonará a la Juve | NurPhoto/GettyImages

La Juventus de Turín se dejó 15 millones de euros en hacerse con los servicios de Zhegrova el pasado verano, que se había salido en el Lille, y solo un año después ya ha decidido que no va a seguir contando con él de cara a la temporada 2026-2027, por lo que buscará traspasarlo cuanto antes una vez llegue julio para que su valor de mercado se resienta lo menos posible.

Desde que ha llegado a la capital del Piamonte apenas ha contado con oportunidades. Kenan Yildiz es fijo en la banda izquierda, Conceiçao, si está sano, suele jugar en la derecha, y arriba, pese a la ausencia prolongada por lesión de Dusan Vlahovic, el titular es Jonathan David, o en su defecto, Louis Openda. Zhegrova no parece contar para Spalletti y según Nicolo Schirá, hará las maletas en unas semanas.

Probable alineación de Juventus (4-3-3): Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners; Francisco Conceição, Weston McKennie, Kenan Yıldız.

Últimas noticias de Galatasaray

Our squad list traveling to Konya 📋



ℹ️ Victor Osimhen has been excluded from the traveling squad for the Tümosan Konyaspor match as a precaution due to right knee pain.#KNYGS pic.twitter.com/D47rgV9awa — Galatasaray EN (@Galatasaray) February 20, 2026

Victor Oshimen quedó excluido de la convocatoria para el partido previo en la liga turca como medida de prevención y que pueda ser tomado en cuenta para hacer el viaje a Turín.

El resto del equipo viaja completo y no parece haber bajas sensiables para el compromiso en el torneo doméstico.

Probable alineación de Galatasaray (4-3-3): Uğurcan Çakır; Roland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang; Victor Oshimen.

Pronóstico SI Fútbol

La Juve ha dejado mucho que desear en los años recientes en cuando a su desempeño deportivo y parace que esta temporada uan vez más volverán a fracasar en la Copa de Campeones de Europa, con desventaja de tres goles será muy complicado que le remonten el global al cuadro turco, que bien podrían ganarle por uno u dos goles, pero no más allá luce complicado.

Juventus 2-1 Galatasaray

