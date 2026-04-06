Juventus vs Genoa: previa, predicciones y alineaciones

Mientras Italia se recupera de una nueva decepción de su seleccionado, el fútbol de la Serie A retoma su actividad con la jornada 31. Este lunes 6 de abril, la Juventus recibirá al Genoa en el Allianz Stadium con el objetivo de sumar de a tres para alcanzar no ceder en la pelea por la clasificación a la próxima Champions League.

El conjunto de Luciano Spalletti interrumpio una racha de dos triunfos consecutivos con el último empate ante Sassuolo. Su temporada ha sido decepcionante desde donde se la mire y el único objetivo alcanzable es el de clasificar al máximo torneo continental.

Genoa, por su parte, se encuentra 13°, aunque lejos de haber asegurado su permanencia en la Serie A. Apenas seis puntos lo separan de los puestos de descenso y sabe que no puede confiarse en el tramo final de la temporada.

Pronóstico SI Fútbol

Jugando en casa y con la necesidad de ganar, se espera un partido en el que la Juve lleve el control de las acciones desde el inicio. De todas formas, esa posesión difícilmente se traduzca en situaciones de gol, al menos hasta avanzado el encuentro.

Genoa suele plantear duelos incómodos con una postura agresiva, batallando en cada lugar del campo. No se limita a defender y ya demostró que puede competirle a equipos grandes hasta el final, obligándolos a resolver en los últimos minutos. Imagianamos un encuentro con final cerrado, en el que la Juve acabará imponiendo su mayor jerarquía.

Pronóstico: Juventus 1-0 Genoa

¿A qué hora se juega el Juventus vs Genoa?

Ciudad : Turin, Italia

: Turin, Italia Estadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Fecha : lunes 6 de abril de 2026

: lunes 6 de abril de 2026 Hora : 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP Árbitro: Davide Massa

Historial de enfrentamientos directos entre la Juventus y el Genoa (últimos 5 partidos)

Juventus : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Genoa: 0

Último partido entre ambos: 31/08/25 - Genoa 0-1 Juventus (Serie A, Jornada 2)

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A | Jonathan Moscrop/GettyImages

Últimos 5 partidos

Juventus Genoa Juventus 1-1 Sassuolo 21/03/26 Genoa 0-2 Udinese 20/03/26 Udinese 0-1 Juventus 14/03/26 Hellas Verona 0-2 Genoa 15/03/26 Juventus 4-0 Pisa 07/03/26 Genoa 2-1 Roma 08/03/26 Roma 3-3 Juventus 01/03/2026 Inter 2-0 Genoa 28/02/26 Juventus 3-2 Galatasaray 25/02/26 Genoa 3-0 Torino 22/02/26

¿Cómo ver el Juventus vs Genoa por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de la Juventus

La buena noticia para el conjunto de Spalletti pasa por la recuperación de piezas importantes en ataque. Dusan Vlahovic y Arkadiusz Milik se encuentran nuevamente a disposición tras superar sus respectivas lesiones, lo que le da más variantes al entrenador en el frente ofensivo. De todas formas, no se descarta que Kenan Yildiz continúe como referencia en ataque acompañado por Jeremie Boga.

Mattia Perin le ganó la pulseada a Michele Di Gregorio y se perfila para seguir como titular bajo los tres palos. El DT podrá contar con su plantel completo ya que no cuenta con bajas por lesión.

Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Probable alineación de la Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz



Últimas noticias del Genoa

Una de las certezas en el equipo visitante pasa por el arco, donde Justin Bijlow se afianzó rápidamente como titular desde su llegada. Leo Ostigard es otra de las revelaciones. El noruego se transformó en una pieza clave, no solo por sus buenas actuaciones en defensa sino también por su aporte ofensivo con cinco goles en la temporada.

En cuanto a las ausencias, Brooke Norton-Cuffy quedó descartado por una lesión en el isquiotibial, mientras que Maxwel Cornet está en duda por molestias musculares y será evaluado hasta último momento. El resto del plantel está disponible.

Leo Ostigard of Genoa CFC seen jubilating after scoring a | SOPA Images/GettyImages

Probable alineación del Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo



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