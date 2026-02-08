Juventus vs Lazio: previa, predicciones y alineaciones

La Juventus y la Lazio protagonizarán uno de los grandes partidos de la Serie A este fin de semana, enfrentándose en Turín para el deleite de los fanáticos del fútbol italiano.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿A qué hora se juega el Juventus vs Lazio?

Ciudad : Turín, Italia

: Turín, Italia Estadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Fecha: domingo 8 de febrero

domingo 8 de febrero Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:15 (México), 20:15 (España)

14:45 (costa este de EE.UU.), 13:15 (México), 20:15 (España) Árbitro: Marco Guida

The sector 'Tribuna Est' of Allianz Stadium (also known as... | Nicolò Campo/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre la Juventus y la Lazio

Juventus: 102

102 Empate: 45

45 Lazio: 50

Último partido entre ambos: 26/10/2025, Lazio 1-0 Juventus - Serie A

Últimos 5 partidos

Juventus Lazio Atalanta 3-0 Juventus

5/2/26 Lazio 3-2 Genoa

30/1/26 Parma 1-4 Juventus

1/2/26 Lecce 0-0 Lazio

24/1/26 AS Mónaco 0-0 Juventus

28/1/26 Lazio 0-3 Como

19/1/26 Juventus 3-0 Napoli

25/1/26 Hellas Verona 0-1 Lazio

11/1/26 Juventus 2-0 Benfica

21/1/26 Lazio 2-2 Fiorentina

7/1/26

¿Cómo ver el Juventus vs Lazio por televisión y streaming online?

País Canal de TV Estados Unidos Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, CBS Sports Golazo, FOX One, SiriusXM FC México Disney+ Premium España DAZN España

Últimas noticias de la Juventus

El equipo de Luciano Spalletti está cuarto, a diez puntos de la cima y a cinco del escolta, que es el AC Milan. En el medio, con un punto más que la Juve, aparece el Napoli. Para seguir mejorando la posición, y no sufrir contratiempos en su ilusión de clasificarse a la próxima UEFA Champions League, deberán seguir ganando. Además, necesitan levantar la moral de manera urgente tras la dura caída ante el Atalanta por la Coppa Italia entresemana.

Para este choque, el entrenador no podrá contar con Dusan Vlahović, Daniele Rugani y Arkadiusz Milik, todos ellos lesionados.

Atalanta BC v Juventus FC - Coppa Italia | NurPhoto/GettyImages

Posible alineción de la Juventus contra la Lazio (4-2-3-1): Michele Di Gregorio; Andrea Cambiaso, Lloyd Kelly, Bremer, Pierre Kalulu; Khéphren Thuram, Manuel Locatelli; Kenan Yıldız, Weston McKennie, Francisco Conceição; Jonathan David.

Últimas noticias de la Lazio

Los dirigidos por Maurizio Sarri están afuera de la zona de clasificación a copas europeas y necesitan revertir eso de inmediato, aunque todavía hay un largo camino que cerrar: nueve puntos los separan del Como, que a esta hora sería el último en clasificarse a la UEFA Conference League.

Para este partido, el entrenador no podrá contar con Luca Pellegrini, por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que tanto Mattia Zaccagni como Samuel Gigot están lesionados.

SS Lazio v Genoa CFC - Serie A | Silvia Lore/GettyImages

Posible alineación de la Lazio contra la Juventus (4-3-3): Ivan Provedel; Nuno Tavares, Oliver Provstgaard, Mario Gila, Adam Marusic; Kenneth Taylor, Danilo Cataldi, Toma Basic; Pedro, Daniel Maldini y Gustav Isaksen.

Pronóstico SI

La Juventus se impondrá en casa contra una irregular Lazio, que no logrará hacer pie en el Allianz Stadium.

Juventus 2-0 Lazio