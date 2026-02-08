Juventus vs Lazio: previa, predicciones y alineaciones
La Juventus y la Lazio protagonizarán uno de los grandes partidos de la Serie A este fin de semana, enfrentándose en Turín para el deleite de los fanáticos del fútbol italiano.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿A qué hora se juega el Juventus vs Lazio?
- Ciudad: Turín, Italia
- Estadio: Allianz Stadium
- Fecha: domingo 8 de febrero
- Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:15 (México), 20:15 (España)
- Árbitro: Marco Guida
Historial de enfrentamientos directos entre la Juventus y la Lazio
- Juventus: 102
- Empate: 45
- Lazio: 50
- Último partido entre ambos: 26/10/2025, Lazio 1-0 Juventus - Serie A
Últimos 5 partidos
Juventus
Lazio
Atalanta 3-0 Juventus
Lazio 3-2 Genoa
Parma 1-4 Juventus
Lecce 0-0 Lazio
AS Mónaco 0-0 Juventus
Lazio 0-3 Como
Juventus 3-0 Napoli
Hellas Verona 0-1 Lazio
Juventus 2-0 Benfica
Lazio 2-2 Fiorentina
¿Cómo ver el Juventus vs Lazio por televisión y streaming online?
País
Canal de TV
Estados Unidos
Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, CBS Sports Golazo, FOX One, SiriusXM FC
México
Disney+ Premium
España
DAZN España
Últimas noticias de la Juventus
El equipo de Luciano Spalletti está cuarto, a diez puntos de la cima y a cinco del escolta, que es el AC Milan. En el medio, con un punto más que la Juve, aparece el Napoli. Para seguir mejorando la posición, y no sufrir contratiempos en su ilusión de clasificarse a la próxima UEFA Champions League, deberán seguir ganando. Además, necesitan levantar la moral de manera urgente tras la dura caída ante el Atalanta por la Coppa Italia entresemana.
Para este choque, el entrenador no podrá contar con Dusan Vlahović, Daniele Rugani y Arkadiusz Milik, todos ellos lesionados.
Posible alineción de la Juventus contra la Lazio (4-2-3-1): Michele Di Gregorio; Andrea Cambiaso, Lloyd Kelly, Bremer, Pierre Kalulu; Khéphren Thuram, Manuel Locatelli; Kenan Yıldız, Weston McKennie, Francisco Conceição; Jonathan David.
Últimas noticias de la Lazio
Los dirigidos por Maurizio Sarri están afuera de la zona de clasificación a copas europeas y necesitan revertir eso de inmediato, aunque todavía hay un largo camino que cerrar: nueve puntos los separan del Como, que a esta hora sería el último en clasificarse a la UEFA Conference League.
Para este partido, el entrenador no podrá contar con Luca Pellegrini, por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que tanto Mattia Zaccagni como Samuel Gigot están lesionados.
Posible alineación de la Lazio contra la Juventus (4-3-3): Ivan Provedel; Nuno Tavares, Oliver Provstgaard, Mario Gila, Adam Marusic; Kenneth Taylor, Danilo Cataldi, Toma Basic; Pedro, Daniel Maldini y Gustav Isaksen.
Pronóstico SI
La Juventus se impondrá en casa contra una irregular Lazio, que no logrará hacer pie en el Allianz Stadium.
Juventus 2-0 Lazio
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo