Juventus vs Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A de Italia vivirá su partido más atractivo en la Jornada 6. La Juventus de Igor Tudor recibirá en Turín al Milan de Massimiliano Allegri, en un duelo directo entre dos de los máximos candidatos al Scudetto que actualmente pelean por el liderato de la tabla general.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el domingo y que podría dejar a un nuevo líder en la cima del futbol italiano.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Milan?

Ciudad : Turín, Italia

: Turín, Italia Fecha : domingo 5 de octubre

: domingo 5 de octubre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Allianz Stadium

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Milan en TV y streaming online?

País Canal Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network Paramount+ México ESPN Disney+ España DAZN DAZN Sudamérica ESPN Disney+

Santiago Gimenez of Ac Milan gestures during the Serie A... | Marco Canoniero/GettyImages

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Villarreal 2-2 E UEFA Champions League Atalanta 1-1 E Serie A Hellas Verona 1-1 E Serie A B. Dortmund 4-4 E UEFA Champions League Inter 4-3 V Serie A

Últimos cinco partidos del Milan

Rival Resultado Competición Napoli 2-1 V Serie A Lecce 3-0 V Copa Italia Udinese 3-0 V Serie A Bolonia 1-0 V Serie A Lecce 2-0 V Serie A

Últimas noticias de la Juventus

La Vecchia Signora, ahora bajo el mando de Igor Tudor, llega a este clásico en un momento de dudas. A pesar de mantenerse invictos en la Serie A, el equipo acumula cuatro empates consecutivos en todas las competiciones.

El más reciente fue un 2-2 a mitad de semana contra el Villarreal por la Champions Leaguen. Actualmente se ubican en la cuarta posición del campeonato con 11 puntos y una victoria en casa es fundamental para no perderle pisada a los líderes.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-JUVENTUS | JOSE JORDAN/GettyImages

Últimas noticias del Milan

El conjunto Rossonero, dirigido por Massimiliano Allegri, vive un presente espectacular, llegando a este duelo como líder del campeonato con 12 puntos.

El equipo ha ganado sus últimos cinco partidos de manera consecutiva en todas las competiciones, mostrando una gran solidez defensiva y un ataque contundente. La única nota negativa fue la derrota en la primera jornada ante el Cremonese, un tropiezo que parece haber quedado en el olvido.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero : Mattia Perin

: Mattia Perin Defensas : Lloyd Kelly, Federico Gatti, Pierre Kalulu

: Lloyd Kelly, Federico Gatti, Pierre Kalulu Centrocampistas : Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Juan Cabal

: Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Juan Cabal Delanteros: Kenan Yıldız y Jonathan David.

Milan

Portero : Mike Maignan

: Mike Maignan Defensas : Strahinja Pavlović, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori

: Strahinja Pavlović, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori Centrocampistas : Youssouf Fofana, Pervis Estupiñán, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers

: Youssouf Fofana, Pervis Estupiñán, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers Delanteros: Santiago Giménez y Christian Pulisic.

Pronóstico SI

El Milan llega en un estado de forma claramente superior, con una racha de victorias que lo respalda y como líder del torneo; sin embargo, la Juventus, a pesar de sus empates, es un equipo que no ha perdido en liga y que se hace inmensamente fuerte en su estadio.

Se espera un duelo táctico y muy cerrado, donde la contundencia será clave.

Juventus 1-1 Milan