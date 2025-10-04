Juventus vs Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A de Italia vivirá su partido más atractivo en la Jornada 6. La Juventus de Igor Tudor recibirá en Turín al Milan de Massimiliano Allegri, en un duelo directo entre dos de los máximos candidatos al Scudetto que actualmente pelean por el liderato de la tabla general.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el domingo y que podría dejar a un nuevo líder en la cima del futbol italiano.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Milan?
- Ciudad: Turín, Italia
- Fecha: domingo 5 de octubre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Allianz Stadium
¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Milan en TV y streaming online?
País
Canal
Streaming Online
Estados Unidos
CBS Sports Network
Paramount+
México
ESPN
Disney+
España
DAZN
DAZN
Sudamérica
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Villarreal
2-2 E
UEFA Champions League
Atalanta
1-1 E
Serie A
Hellas Verona
1-1 E
Serie A
B. Dortmund
4-4 E
UEFA Champions League
Inter
4-3 V
Serie A
Últimos cinco partidos del Milan
Rival
Resultado
Competición
Napoli
2-1 V
Serie A
Lecce
3-0 V
Copa Italia
Udinese
3-0 V
Serie A
Bolonia
1-0 V
Serie A
Lecce
2-0 V
Serie A
Últimas noticias de la Juventus
La Vecchia Signora, ahora bajo el mando de Igor Tudor, llega a este clásico en un momento de dudas. A pesar de mantenerse invictos en la Serie A, el equipo acumula cuatro empates consecutivos en todas las competiciones.
El más reciente fue un 2-2 a mitad de semana contra el Villarreal por la Champions Leaguen. Actualmente se ubican en la cuarta posición del campeonato con 11 puntos y una victoria en casa es fundamental para no perderle pisada a los líderes.
Últimas noticias del Milan
El conjunto Rossonero, dirigido por Massimiliano Allegri, vive un presente espectacular, llegando a este duelo como líder del campeonato con 12 puntos.
El equipo ha ganado sus últimos cinco partidos de manera consecutiva en todas las competiciones, mostrando una gran solidez defensiva y un ataque contundente. La única nota negativa fue la derrota en la primera jornada ante el Cremonese, un tropiezo que parece haber quedado en el olvido.
Posibles alineaciones
Juventus
- Portero: Mattia Perin
- Defensas: Lloyd Kelly, Federico Gatti, Pierre Kalulu
- Centrocampistas: Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Juan Cabal
- Delanteros: Kenan Yıldız y Jonathan David.
Milan
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Strahinja Pavlović, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
- Centrocampistas: Youssouf Fofana, Pervis Estupiñán, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers
- Delanteros: Santiago Giménez y Christian Pulisic.
Pronóstico SI
El Milan llega en un estado de forma claramente superior, con una racha de victorias que lo respalda y como líder del torneo; sin embargo, la Juventus, a pesar de sus empates, es un equipo que no ha perdido en liga y que se hace inmensamente fuerte en su estadio.
Se espera un duelo táctico y muy cerrado, donde la contundencia será clave.
Juventus 1-1 Milan
