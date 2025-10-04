Sports Illustrated Fútbol

Juventus vs Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Un clásico de Italia para definir la cima del campeonato en la Jornada 6 de la Serie A
Kenan Yildiz (R) of Juventus FC is challenged by Davide...
Kenan Yildiz (R) of Juventus FC is challenged by Davide... | Nicolò Campo/GettyImages

La Serie A de Italia vivirá su partido más atractivo en la Jornada 6. La Juventus de Igor Tudor recibirá en Turín al Milan de Massimiliano Allegri, en un duelo directo entre dos de los máximos candidatos al Scudetto que actualmente pelean por el liderato de la tabla general.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el domingo y que podría dejar a un nuevo líder en la cima del futbol italiano.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Milan?

  • Ciudad: Turín, Italia
  • Fecha: domingo 5 de octubre
  • Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: Allianz Stadium

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Milan en TV y streaming online?

País

Canal

Streaming Online

Estados Unidos

CBS Sports Network

Paramount+

México

ESPN

Disney+

España

DAZN

DAZN

Sudamérica

ESPN

Disney+

Santiago Gimenez
Santiago Gimenez of Ac Milan gestures during the Serie A... | Marco Canoniero/GettyImages

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival

Resultado

Competición

Villarreal

2-2 E

UEFA Champions League

Atalanta

1-1 E

Serie A

Hellas Verona

1-1 E

Serie A

B. Dortmund

4-4 E

UEFA Champions League

Inter

4-3 V

Serie A

Últimos cinco partidos del Milan

Rival

Resultado

Competición

Napoli

2-1 V

Serie A

Lecce

3-0 V

Copa Italia

Udinese

3-0 V

Serie A

Bolonia

1-0 V

Serie A

Lecce

2-0 V

Serie A

Últimas noticias de la Juventus

La Vecchia Signora, ahora bajo el mando de Igor Tudor, llega a este clásico en un momento de dudas. A pesar de mantenerse invictos en la Serie A, el equipo acumula cuatro empates consecutivos en todas las competiciones.

El más reciente fue un 2-2 a mitad de semana contra el Villarreal por la Champions Leaguen. Actualmente se ubican en la cuarta posición del campeonato con 11 puntos y una victoria en casa es fundamental para no perderle pisada a los líderes.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-JUVENTUS
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-JUVENTUS | JOSE JORDAN/GettyImages

Últimas noticias del Milan

El conjunto Rossonero, dirigido por Massimiliano Allegri, vive un presente espectacular, llegando a este duelo como líder del campeonato con 12 puntos.

El equipo ha ganado sus últimos cinco partidos de manera consecutiva en todas las competiciones, mostrando una gran solidez defensiva y un ataque contundente. La única nota negativa fue la derrota en la primera jornada ante el Cremonese, un tropiezo que parece haber quedado en el olvido.

Posibles alineaciones

Juventus

  • Portero: Mattia Perin
  • Defensas: Lloyd Kelly, Federico Gatti, Pierre Kalulu
  • Centrocampistas: Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Juan Cabal
  • Delanteros: Kenan Yıldız y Jonathan David.

Milan

  • Portero: Mike Maignan
  • Defensas: Strahinja Pavlović, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
  • Centrocampistas: Youssouf Fofana, Pervis Estupiñán, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers
  • Delanteros: Santiago Giménez y Christian Pulisic.

Pronóstico SI

El Milan llega en un estado de forma claramente superior, con una racha de victorias que lo respalda y como líder del torneo; sin embargo, la Juventus, a pesar de sus empates, es un equipo que no ha perdido en liga y que se hace inmensamente fuerte en su estadio.

Se espera un duelo táctico y muy cerrado, donde la contundencia será clave.

Juventus 1-1 Milan

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

