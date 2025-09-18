¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2025/26 tras la jornada 2?

La segunda jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos en una de las competencias más apasionantes del planeta.

En estas dos jornadas solo hay seis que cuentan sus partidos por victorias. El martes abrió la jornada el Real Madrid que goleó a domicilio al Kairat Almaty en Kazajistán (0-5). El Bayern Múnich, que es el líder de la tabla, también le metió una manita al Pafos. El Inter de Milán se impuso con facilidad al Slavia de Praga al que ganó 3-0. Y el Qarabag, una de las sorpresas de esta Champions, ganó 2-0 al Copenhague.

En la jornada del miércoles, fue el turno para el Arsenal que ganó 2-0 al Olympiacos en el Emirates Stadium. Por último el vigente campeón, el PSG se impuso 1-2 al Barcelona gracias a un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90.

Arsenal FC vs Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 | Nigel French/Allstar/GettyImages

Entre las sorpresas de esta jornada destacan la derrota del Barcelona, aunque enfrentándose al campeón era algo que entraba dentro de las posibilidades. Además, otro de los favoritos al título como el Manchester City no pasó del empate 2-2 frente al Mónaco.

Pero sin duda, la parte negativa de la jornada se la lleva el Liverpool que, contra todo pronóstico, perdió 1-0 frente al Galatasaray en Turquia.

Además, hay 14 equipo que todavía no conocen la victoria en esta Champions League, y cuatro de ellos ni siquiera han logrado sumar un punto. Los equipos que de momentos se han quedado sin puntuar son el Benfica, el Athletic Club, el Ajax y el Kairat Almaty.

Con los resultados de la segunda jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 2ª jornada

Directo a octavos

Posición Club Puntos Diferencia de gol 1° Bayern Múnich 6 +6 2° Real Madrid 6 +6 3° PSG 6 +5 4° Inter de Milán 6 +5 5° Arsenal 6 +4 6° Qarabag 6 +3 7° Borussia Dortmund 4 +3 8° Manchester City 4 +2

Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)

Posición Club Puntos Diferencia de gol 9° Tottenham 4 +1 10° Atlético de Madrid 3 +3 11° Newcastle 3 +3 12° Marsella 3 +3 13° Club Brujas 3 +2 14° Sporting Lisboa 3 +2 15° Eintracht Frankfurt 3 0 16° Barcelona 3 0 17° Liverpool 3 0 18° Chelsea 3 -1 19° Napoli 3 -1 20° Union Saint Gilloise 3 -2 21° Galatasaray 3 -3 22° Atalanta 3 -3 23° Juventus 2 0 24° Bodo Glimt 2 0

Momentáneamente eliminados

Posición Club Puntos Diferencia de gol 25° Bayer Leverkusen 2 0 26° Villarreal 1 -1 27° PSV 1 -1 28° Copenaghue 1 -2 29° Olympiacos 1 -2 30° Mónaco 1 -3 31° Slavia Praga 1 -3 32° Pafos 1 -4 33° Benfica 0 -2 34° Athletic Club 0 -5 35° Ajax 0 -6 36° Kairat 0 -8

