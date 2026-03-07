Juventus vs Pisa: previa, predicciones y alineaciones

La Juventus recibe al Pisa este sábado 7 de marzo en el Allianz Stadium por una nueva jornada de la Serie A, en un duelo con realidades muy distintas. Mientras los bianconeri intentan mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a competencias europeas, el conjunto toscano atraviesa una temporada muy complicada y lucha por evitar el descenso.

El equipo de Luciano Spalletti llega tras un intenso empate 3-3 frente a la Roma en el que logró rescatar un punto sobre el final, aunque la racha reciente no es la mejor: la Juve acumula cuatro partidos sin ganar en la liga y necesita volver al triunfo para no perder terreno en la carrera por el top cuatro.

Pisa, por su parte, vive una realidad aún más difícil: apenas ganó un partido en toda la temporada y lleva 16 encuentros sin victorias, lo que lo tiene hundido en la zona baja de la tabla.

A continuación, toda la información sobre el partido de la fecha 28.

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo claro de la Juventus

Los momentos de ambos equipos son muy distintos. Juventus atraviesa una racha irregular en la Serie A y necesita volver a sumar de a tres para no quedar definitivamente relegado en la pelea por los puestos de Champions. Pisa, por su parte, vive una temporada muy complicada y llega a Turín con apenas una victoria en toda la liga y una larga racha sin triunfos.

La diferencia de jerarquía entre ambos planteles también pesa en la previa. Aunque la Vecchia Signora no atraviesa su mejor momento, mantiene un dominio histórico sobre este rival y se hace fuerte en casa. Pisa, además, nunca ha ganado como visitante ante la Juventus en la Serie A. Todo indica que los locales deberían imponer su mayor calidad y quedarse con el partido.

Juventus 2 – Pisa 0

Pisa SC v Juventus FC - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

¿A qué hora se juega Juventus vs Pisa?

Ciudad : Turín, Italia

: Turín, Italia Estadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: J. Sacchi

Historial de enfrentamientos directos entre la Juventus y Pisa

Partidos jugados: 18

Juventus : 18

: 18 Empate : 4

: 4 Pisa: 1

Último partido entre ambos: 27/12/25 - Pisa 0-2 Juventus (Serie A, Jornada 17)

Pisa SC v Juventus FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Últimos 5 partidos

Juventus Pisa Roma 3-3 Juventus 01/03/2026 Pisa 0-1 Bologna 02/03/2026 Juventus 3-2 Galatasaray 25/02/26 Fiorentina 1-0 Pisa 23/02/26 Juventus 0-2 Como 17/02/26 Pisa 1-2 Milan 13/02/2026 Galatasaray 5-2 Juventus 17/02/26 Hellas Verona 0-0 Pisa 06/02/26 Inter 3-2 Juventus 14/02/26 Pisa 1-3 Sassuolo 31/01/2026

¿Cómo ver Juventus vs Pisa por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, DAZN USA, CBS Sports Golazo México Disney + Premium México España DAZN

Últimas noticias de la Juventus

La Juventus recuperará a su capitán Manuel Locatelli, quien volverá a estar disponible tras cumplir una fecha de suspensión en el último encuentro liguero. Además, el equipo recibió una noticia positiva con el regreso a los entrenamientos de Dusan Vlahovic, ausente durante más de tres meses por lesión, aunque todavía no está listo para reaparecer en una convocatoria oficial.

Mientras el delantero serbio termina de ponerse a punto, el puesto de centrodelantero se lo disputan Jonathan David y Lois Openda, con el canadiense partiendo generalmente con ventaja en la consideración de Luciano Spalletti. En cuanto a las bajas, Emil Holm y Arkadiusz Milik continúan fuera por lesión y no estarán disponibles para el compromiso ante el Pisa.

Probable alineación de la Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Image Photo Agency/GettyImages

Últimas noticias del Pisa

El conjunto toscano también llega con algunos problemas físicos en su plantel. No podrá contar con los lesionados Daniel Denoon, Isak Vural y el guardameta Simone Scuffet, todos descartados para el viaje a Turín en un momento delicado de la temporada.

En paralelo, el arquero Adrian Semper ya volvió a entrenarse con normalidad y podría regresar a la convocatoria, lo que pondría en duda la presencia del tercer portero Nicolas. Además, Arturo Calabresi y Felipe Loyola arrastran molestias físicas y su participación en el encuentro aún no está asegurada, por lo que el técnico deberá esperar hasta último momento para definir la alineación.

Pisa SC v Bologna FC 1909 - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Probable alineación del Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi.