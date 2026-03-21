Juventus vs Sassuolo: previa, predicciones y alineaciones

Con el objetivo de alcanzar la cuarta posición de la Serie A que le permita acceder de forma directa a la próxima Champions League, la Juventus recibirá al Sassuolo por la 30° jornada del certamen. El duelo está previsto para este sábado 21 de marzo y los antecedentes en el Allianz Stadium favorecen claramente al dueño de casa.

El conjunto bianconeri parece haber dado vuelta la página luego de las dolorosas derrotas en el derby de Italia ante Inter y en la eliminación de Champions frente a Galatasaray. Tras el empate en Roma, encadenó dos triunfos en fila (Pisa y Udinese) que hoy lo mantienen expectante en los puestos de arriba.

Sassuolo, por su parte, viene alternando triunfos y derrotas en los últimos 11 partidos, una irregularidad que lo mantiene deambulando en la mitad de la tabla, sin riesgos con el descenso pero al mismo tiempo casi sin posibilidades de acceder a puestos europeos.

Pronóstico SI Fútbol

Los tres puntos quedan en casa

Imaginamos un partido favorable para la Juventus, sobre todo por lo que indica el contexto y la necesidad de cada uno. En casa suele hacerse fuerte y cuando logra adelantarse en el marcador, maneja bien los tiempos del juego. Sassuolo, en cambio, es un equipo que propone y no renuncia a atacar, pero esa misma postura lo expone. Y de visitante suele recibir goles con regularidad.

Esperamos un encuentro con un ritmo alto, en el que la visita pueda generar peligro en algunos pasajes, pero con la sensación de que la Juve cuenta con más herramientas para sostener la ventaja. Si logra imponer condiciones en el mediocampo y no concede espacios innecesarios, debería terminar inclinando la balanza a su favor.

Pronóstico: Juventus 3-1 Sassuolo

¿A qué hora se juega Juventus vs Sassuo

Ciudad : Turin, Italia

: Turin, Italia Estadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora : 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Matteo Marchetti

Historial de enfrentamientos directos entre Juventus y Udinese (últimos 5 partidos)

Juventus : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Sassuolo: 2

Último partido entre ambos: 06/01/26 - Sassuolo 0-3 Juventus (Serie A, Jornada 19)

US Sassuolo Calcio v Juventus FC - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Últimos 5 partidos

Juventus Sassuolo Udinese 0-1 Juventus 14/03/26 Sassuolo 0-1 Bologna 15/03/26 Juventus 4-0 Pisa 07/03/26 Lazio 2-1 Sassuolo 09/03/26 Roma 3-3 Juventus 01/03/2026 Sassuolo 2-1 Atalanta 01/03/26 Juventus 3-2 Galatasaray 25/02/26 Sassuolo 3-0 Hellas Verona 20/02/26 Juventus 0-2 Como 17/02/26 Udinese 1-2 Sassuolo 15/02/26

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Últimas noticias de la Juventus

Un triunfo ante Sassuolo le permitiría a Luciano Spalletti ser el cuarto entrenador en la historia de la Serie A en alcanzar las 300 victorias, un dato que habla por sí solo de la enorme trayectoria de este DT que ha pasado por nueve equipos diferente en Italia, entre ellos la Roma, Nápoli y el Inter de Milán.

En cuanto al plantel, Dusan Vlahovic y Arkadiusz Milik van lentamente regresando de sus lesiones, aunque ninguno de ellos está todavía en condiciones de ser titulares. Jérémie Boga, autor del gol del triunfo ante Udinese, será el referente de área acompañando a Kenan Yildiz en el ataque. La única baja confirmada es la de Emil Holm, mientras que Khéphren Thuram también arrastra molestias y es duda.

Udinese Calcio v Juventus FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Probable alineación de la Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz.



Últimas noticias del Sassuolo

El conjunto dirigido por Fabio Grosso viene de dos derrotas consecutivas, la última en el derbi ante Bologna. Aun así, ha acumulado suficientes puntos como para transitar el cierre del campeonato sin urgencias.

En lo que respecta a nombres propios, el ataque seguirá girando en torno a Domenico Berardi, Armand Laurienté y Andrea Pinamonti, quienes han aportado 18 goles en conjunto en la Serie A. En defensa, el ex Juventus Tarik Muharemovic lidera la última línea, mientras que el kosovar Arijanet Muric se mantiene firme bajo los tres palos. Daniel Boloca y Fali Candé continúan fuera por lesión.

SS Lazio v US Sassuolo Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Probable alineación del Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.