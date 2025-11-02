Juventus vs Sporting: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 4 de la UEFA Champions League está en marcha y es ahí que la Juventus tendrá una nueva oportunidad de escalar puestos en la clasificación de la fase de liga de este certamen al recibir al Sporting en el Allianz Stadium de Turín.

Los visitantes hoy marchan en mejor posición de la clasificación, están en la décimo segunda plaza, mientras que los italianos están en la vigésimo quinta posición con apenas dos unidades conseguidas, ya que han conseguido dos empates y una derrota en su historial.

Algo que tienen en su favor los de la Vecchia Signora es que en las últimas dos visitas de los Leones no han podido sacar buenos dividendos, ya que les preceden dos triunfos (1-0 y 2-1), además en las ocasiones en que se han visto las caras en UCL, los italianos están invictos frente a los lusitanos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Sporting?

Ciudad: Torino, Italia

Fecha: martes 4 de noviembre

Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España)

Estadio: Stade du Moustoir

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Sporting en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Sin tranmisión por TV Paramount+ México Sin transmisión por TV Caliente TV España Movistar Movistar+

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Udinese 3-1 V Serie A Lazio 1-0 D Serie A Real Madrid 1-0 D Champions League Como 2-0 D Serie A Milan 0-0 E Serie A

Últimos cinco partidos del Sporting

Rival Resultado Competición Alverca 2-0 V Liga Portugal Alverca 5-1 V League Cup Tondela 0-3 V Liga Portugal Marsella 2-1 V Champions League Pacos de Ferreira 2-3 V Taca de Portugal

Últimas noticias de la Juventus

Luego del mal paso por el que atraviesa el equipo de Turín en Serie A y en Champions League, el ex seleccionador de Italia Luciano Spalletti fue contratado como nuevo entrenador del club, esto tan solo tres días después de haber anunciado el despido del croata Igor Tudor, que llevaba siete meses en el puesto.

Igor Tudor, head coach of Juventus FC during the warm up of... | Insidefoto/GettyImages

Últimas noticias del Sporting

De manera momentánea el Sporting marcha como líder de la liga portuguesa luego de haber derrotado dos goles por cero al Alverca, equipo del que es propietario Vinicius Junior, jugador del Real Madrid.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly

Centrocampistas: Andrea Cambiaso, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Filip Kostic

Delanteros: Kenan Yildiz, Ikoma Openda, Dusan Vlahovic

Sporting

Portero: Joao Virginia

Defensas: Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Matheus, Ricardo Mangas

Centrocampistas: Salvador Blopa, Giorgi Kochorashvili, Hidesama Morita, Alisson Santos

Delanteros: Geovany Quenda, Fotis Ioannidis

Pronóstico SI

Aunque suene extraño, hoy los lusitanos están arriba en la clasificación de la fase de liga de la Champions League, por lo que están en la obligación de llevarse puntos a como dé lugar, aunque los visitantes no les hagan la tarea nada sencilla.

Juventus 2-2 Sporting