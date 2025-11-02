Juventus vs Sporting: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 4 de la UEFA Champions League está en marcha y es ahí que la Juventus tendrá una nueva oportunidad de escalar puestos en la clasificación de la fase de liga de este certamen al recibir al Sporting en el Allianz Stadium de Turín.
Los visitantes hoy marchan en mejor posición de la clasificación, están en la décimo segunda plaza, mientras que los italianos están en la vigésimo quinta posición con apenas dos unidades conseguidas, ya que han conseguido dos empates y una derrota en su historial.
Algo que tienen en su favor los de la Vecchia Signora es que en las últimas dos visitas de los Leones no han podido sacar buenos dividendos, ya que les preceden dos triunfos (1-0 y 2-1), además en las ocasiones en que se han visto las caras en UCL, los italianos están invictos frente a los lusitanos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Sporting?
Ciudad: Torino, Italia
Fecha: martes 4 de noviembre
Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España)
Estadio: Stade du Moustoir
¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Sporting en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Sin tranmisión por TV
Paramount+
México
Sin transmisión por TV
Caliente TV
España
Movistar
Movistar+
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Udinese
3-1 V
Serie A
Lazio
1-0 D
Serie A
Real Madrid
1-0 D
Champions League
Como
2-0 D
Serie A
Milan
0-0 E
Serie A
Últimos cinco partidos del Sporting
Rival
Resultado
Competición
Alverca
2-0 V
Liga Portugal
Alverca
5-1 V
League Cup
Tondela
0-3 V
Liga Portugal
Marsella
2-1 V
Champions League
Pacos de Ferreira
2-3 V
Taca de Portugal
Últimas noticias de la Juventus
Luego del mal paso por el que atraviesa el equipo de Turín en Serie A y en Champions League, el ex seleccionador de Italia Luciano Spalletti fue contratado como nuevo entrenador del club, esto tan solo tres días después de haber anunciado el despido del croata Igor Tudor, que llevaba siete meses en el puesto.
Últimas noticias del Sporting
De manera momentánea el Sporting marcha como líder de la liga portuguesa luego de haber derrotado dos goles por cero al Alverca, equipo del que es propietario Vinicius Junior, jugador del Real Madrid.
Posibles alineaciones
Juventus
Portero: Michele Di Gregorio
Defensas: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly
Centrocampistas: Andrea Cambiaso, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Filip Kostic
Delanteros: Kenan Yildiz, Ikoma Openda, Dusan Vlahovic
Sporting
Portero: Joao Virginia
Defensas: Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Matheus, Ricardo Mangas
Centrocampistas: Salvador Blopa, Giorgi Kochorashvili, Hidesama Morita, Alisson Santos
Delanteros: Geovany Quenda, Fotis Ioannidis
Pronóstico SI
Aunque suene extraño, hoy los lusitanos están arriba en la clasificación de la fase de liga de la Champions League, por lo que están en la obligación de llevarse puntos a como dé lugar, aunque los visitantes no les hagan la tarea nada sencilla.
Juventus 2-2 Sporting
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.