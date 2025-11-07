Sports Illustrated Fútbol

Juventus vs Torino: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto de Turín está en el sexto lugar de la Serie A tras 10 fechas
Benjamín Guerra|
La previa de Juventus vs Torino en Jornada 11 de la Serie A
La Juventus recibe al Torino en la Jornada 11 de la Serie A. El conjunto de Turín marcha sexto lugar de la clasificación general con 18 unidades, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrota.

Por su cuenta, el cuadro del Torino es décimo tercer sitio con 13 unidades tras tres victorias, cuatro empates y tres derrotas.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Torino?

  • Ciudad: Turin
  • Fecha: sábado 8 de noviembre
  • Horario: 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)
  • Estadio: Juventus Stadium

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Torino en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Deportes

Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, CBS Sports Golazo y FOX One

México

ESPN2

Disney+

España

DAZN

DAZN Spain y Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival

Resultado

Competición

Sporting Lisboa

1-1 E

Champions League

Cremonse

1-2 V

Serie A

Udinese

3-1 V

Serie A

Lazio

1-0 D

Serie A

Real Madrid

1-0 D

Champions League

Últimos cinco partidos del Torino

Rival

Resultado

Competición

Pisa

2-2 E

Serie A

Bolonia

0-0 E

Serie A

Genoa

2-1 V

Serie A

Napoli

1-0 V

Serie A

Lazio

3-3 E

Serie A

Últimas noticias de la Juventus

A mitad de semana la Vecchia Signora empató a un gol frente al Sporting Lisboa en la UEFA Champions League, y aún no ha conseguido ganar un partido en esta competición. De momento, los italianos están en el puesto 26, fuera del acceso directo a octavos y de la repesca.

En la Serie A, el equipo de Turín parece que empieza a remontar el vuelo pues luego de sufrir dos derrotas consecutivas, ha sumado dos victorias, que le dejan en la sexta posición de la tabla.

Últimas noticias del Torino

El pasado fin de semana el Torino empató a dos anotaciones frente al Pisa y con ello acumulan cinco partidos en fila sin conocer la derrota.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio.

Defensores: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso.

Mediocampistas: Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram.

Delanteros: Francisco Conceição, Jonathan David, Kenan Yıldız.

Torino

Portero: Alberto Paleari.

Defensas: Guillermo Maripán, Ardian Ismajli, Saul Coco.

Centrocampistas: Marcus Holmgren, Ivan Ilić, Cesare Casadei, Nikola Vlašić, Valentino Lazaro.

Delanteros: Che Adams, Giovanni Simeone.

Pronóstico SI

El cuadro de Turín viene enrachado con dos triunfos en fila, mientras que el Torino es décimo lugar y viene de dos empates, Además, la localía de la Vecchia Signora le dará una ventaja adicional.

Juventus 2-1 Torino.

