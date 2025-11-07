Juventus vs Torino: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Juventus recibe al Torino en la Jornada 11 de la Serie A. El conjunto de Turín marcha sexto lugar de la clasificación general con 18 unidades, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrota.

Por su cuenta, el cuadro del Torino es décimo tercer sitio con 13 unidades tras tres victorias, cuatro empates y tres derrotas.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Torino?

Ciudad: Turin

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)

Estadio: Juventus Stadium

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Torino en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Fox Deportes Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, CBS Sports Golazo y FOX One México ESPN2 Disney+ España DAZN DAZN Spain y Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Sporting Lisboa 1-1 E Champions League Cremonse 1-2 V Serie A Udinese 3-1 V Serie A Lazio 1-0 D Serie A Real Madrid 1-0 D Champions League

Últimos cinco partidos del Torino

Rival Resultado Competición Pisa 2-2 E Serie A Bolonia 0-0 E Serie A Genoa 2-1 V Serie A Napoli 1-0 V Serie A Lazio 3-3 E Serie A

Últimas noticias de la Juventus

A mitad de semana la Vecchia Signora empató a un gol frente al Sporting Lisboa en la UEFA Champions League, y aún no ha conseguido ganar un partido en esta competición. De momento, los italianos están en el puesto 26, fuera del acceso directo a octavos y de la repesca.

En la Serie A, el equipo de Turín parece que empieza a remontar el vuelo pues luego de sufrir dos derrotas consecutivas, ha sumado dos victorias, que le dejan en la sexta posición de la tabla.

Últimas noticias del Torino

Rimontiamo lo svantaggio iniziale lottando. #TorinoPisa finisce con un punto a testa ⏹️ pic.twitter.com/ZpfMuiVL1K — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 2, 2025

El pasado fin de semana el Torino empató a dos anotaciones frente al Pisa y con ello acumulan cinco partidos en fila sin conocer la derrota.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio.

Defensores: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso.

Mediocampistas: Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram.

Delanteros: Francisco Conceição, Jonathan David, Kenan Yıldız.

Torino

Portero: Alberto Paleari.

Defensas: Guillermo Maripán, Ardian Ismajli, Saul Coco.

Centrocampistas: Marcus Holmgren, Ivan Ilić, Cesare Casadei, Nikola Vlašić, Valentino Lazaro.

Delanteros: Che Adams, Giovanni Simeone.

Pronóstico SI

El cuadro de Turín viene enrachado con dos triunfos en fila, mientras que el Torino es décimo lugar y viene de dos empates, Además, la localía de la Vecchia Signora le dará una ventaja adicional.

Juventus 2-1 Torino.

