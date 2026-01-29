Karim Benzema decide que no jugará más en el Al Ittihad

Karin Benzema se siente engañado por los dirigentes del Al Ittihad. Lo que parecía un sueño constante desde su llegada en el verano de 2023, terminó en una rotura brusca y precipitada de las relaciones. Las partes iniciaron las conversaciones para renovar el contrato. Desde el club se le prometió una extensión en similares o mejores condiciones que las actuales y finalmente terminó siendo algo muy diferente.

Según la información que llega desde Arabia, la realidad es que supone una importante rebaja salarial para el centrodelantero. Benzema se siente humillado por la propuesta recibida, que según el ex del Real Madrid no respeta ni su historia ni su presente con el conjunto saudí. Tras la reunión mantenida en la tarde de miércoles, el delantero no esperaba algo así (prácticamente significaría jugar ‘gratis’.

Se llegó a un punto de prácticamente "no retorno", ya que existe la negativa de Benzema a seguir jugando: el club está lejos de la lucha por la Saudí Pro League, pero mantiene las chances en la Champions de Asia. En esta temporada, 8 goles en la liga, 4 en copa y otros en la Champions mencionada.

Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Pro League | MB Media/GettyImages

Karim Benzema llegó a la Saudi Pro League en el verano de 2023 tras abandonar el Real Madrid como agente libre y firmó un contrato hasta el 30 de junio de este año 2026. En sus tres temporadas, el galo ha pasado por altibajos en lo individual y en lo colectivo, aunque ha conseguido sumar 57 goles y 18 asistencias en los 87 partidos que ha jugado.

Diversos informes indican que Benzema no ha firmado ninguna renovación y que, además, podría estar abierto a explorar otras opciones fuera de Arabia Saudí si no se alcanza un acuerdo satisfactorio con el Al‑Ittihad. ¿Sucederá o finalmente esto es propio de una típica negociación y Benzema seguirá en el fútbol árabe?

