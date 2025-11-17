Karim Benzema pone en duda su continuidad en el Al-Ittihad

Karim Benzema ha encendido la incertidumbre en Arabia Saudita. El delantero francés admitió públicamente que su continuidad enel Al-Ittihad no está garantizada, generando un fuerte debate sobre su futuro. “No sé si dejaré Al-Ittihad o me quedaré”, confesó el atacante, dejando abierta cualquier posibilidad.

El contrato del francés finaliza en verano de 2026, y por ahora no existe negociación alguna para extender su vínculo. Las posturas están distantes: el club no ha iniciado pláticas y Benzema no tiene garantías de que recibiría una oferta acorde a su expectativa.

🚨👀 Karim Benzema on his contract at Al Ittihad due to expire in June 2026: “I don’t know if I’ll leave Al Ittihad or stay”.



“It depends on many factors… let’s see what happens”. pic.twitter.com/gsfdL6o551 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2025

El mayor obstáculo es económico. Benzema percibe alrededor de 100 millones de euros por año, una cifra gigantesca que Al-Ittihad duda seriamente en replicar. En un momento de ajustes financieros dentro de la liga saudí, comprometer otro contrato de ese nivel es visto como un riesgo considerable.

A nivel deportivo, Benzema sí ha cumplido. Su rendimiento ha sido sólido desde su llegada, al punto de entregar títulos locales al club, algo que ni siquiera Cristiano Ronaldo ha logrado con Al-Nassr. En los momentos decisivos ha respondido como líder, figura y referencia ofensiva.

Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

Sin embargo, el propio jugador reconoció que su decisión final dependerá de múltiples factores. “Depende de muchos factores… veamos qué pasa”, añadió el francés, dejando claro que su futuro no está definido y que la ecuación va más allá del aspecto deportivo.

En Europa, Benzema todavía tiene mercado, aunque no en clubes de élite. Equipos competitivos de ligas importantes han preguntado por su situación, principalmente instituciones que valoran su experiencia, su liderazgo y su capacidad para marcar diferencias incluso en etapas avanzadas de su carrera.

Para el delantero, una posible vuelta al continente representaría la oportunidad de competir a alto nivel sin la presión extrema de campeonatos como la Champions League. Aun así, su salario actual es un desafío para cualquier club europeo.

Por ahora, el escenario es incierto. Al-Ittihad analiza su capacidad para retenerlo sin comprometer su economía; Benzema escucha posibilidades y evalúa prioridades. Lo único claro es que su futuro permanece abierto y sus palabras han puesto a todos en alerta.