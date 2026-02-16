Kevin Mier comienza a ver la luz al final del túnel. El guardameta colombiano ya realiza trabajo sobre césped junto al resto de los porteros del plantel, aunque todavía a un ritmo inferior. En Cruz Azul son cautos con su evolución y no precipitarán su regreso.

El cuerpo técnico contempla que en un par de semanas pueda ser elegible, siempre y cuando la progresión física se mantenga estable. Por ahora, Mier trabaja en dinámica grupal, pero con cargas controladas y bajo supervisión constante del área médica.

Nicolás Larcamón fue claro al abordar el tema en conferencia de prensa. Ante la pregunta sobre qué pasará cuando el colombiano esté listo, el entrenador respondió: “Hoy no es momento de definir esa decisión”. La frase resume la postura institucional frente a un escenario que aún no es inmediato.

El estratega explicó que cualquier determinación sobre la titularidad en el arco dependerá exclusivamente del estado físico de Mier. No habrá especulaciones ni movimientos anticipados. La prioridad es que el arquero regrese al cien por ciento, sin riesgos de recaída.

Larcamón insistió en que el análisis llegará cuando el guardameta esté plenamente recuperado y disponible para competir en igualdad de condiciones. Mientras tanto, el foco está puesto en acompañar su proceso y permitirle recuperar sensaciones sin presiones externas.

En ese contexto, resulta inevitable hablar de Andrés Gudiño. El arquero mexicano ha asumido la responsabilidad en ausencia de Mier y su rendimiento ha sido sólido. Ha respondido en momentos clave y ha mostrado seguridad bajo los tres postes.

Si bien el regreso del colombiano supone un dilema competitivo, el técnico no pierde de vista lo que ha hecho Gudiño. En el vestidor reconocen que su desempeño ha sido determinante para sostener resultados en un tramo exigente del calendario.

Por ello, la competencia interna se resolverá con argumentos deportivos y no con jerarquías preestablecidas. Larcamón evaluará cuando tenga todas las piezas disponibles. Hasta entonces, el mensaje es prudencia y confianza en quien hoy defiende el arco.

Cruz Azul gana con el regreso paulatino de Mier, pero también con la consolidación de Gudiño. La decisión final llegará en su momento. Por ahora, el equipo navega entre la recuperación de su titular y la certeza de que el suplente ha cumplido con creces.