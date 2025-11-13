Kevin Mier estará fuera hasta seis meses y Cruz Azul descarta fichar a otro portero

Cruz Azul enfrenta un golpe sensible en su estructura defensiva tras confirmarse que Kevin Mier podría estar fuera de actividad hasta seis meses. El arquero colombiano será intervenido quirúrgicamente este jueves debido a una fractura de tibia sufrida recientemente.

El diagnóstico médico determinó que la lesión requiere una operación inmediata y un proceso de rehabilitación prolongado. La situación complica los planes del cuerpo técnico, que consideraba a Mier pieza fundamental en la base del proyecto para el próximo semestre.

A pesar del escenario, el área deportiva de Cruz Azul no buscará refuerzos en la portería durante el mercado invernal. La directiva ha decidido mantener la confianza en los arqueros actualmente registrados para afrontar el inicio del siguiente torneo.

Andrés Gudiño parte como el recambio inmediato dentro del primer equipo. El guardameta ha sumado experiencia en duelos de alto nivel y se perfila como el encargado de asumir la titularidad ante la ausencia prolongada de Mier.

La institución también tiene expectativas importantes sobre Emmanuel Ochoa, arquero joven que fue fichado para desarrollarse y competir a futuro. Su proceso se acelerará ligeramente, pues tendrá la oportunidad de mostrarse durante la pretemporada invernal.

Ochoa no será opción principal en este cierre de torneo, pero Cruz Azul planea integrarlo gradualmente al trabajo con el plantel mayor. De su evolución dependerá su rol para el siguiente semestre, especialmente mientras Mier continúa su recuperación.

Existe la posibilidad real de que Mier no sea registrado para el próximo torneo. Si el tiempo de rehabilitación se extiende más de lo previsto, el club optaría por liberar su lugar en la plantilla para no comprometer cupos innecesarios.

La decisión, sin embargo, no afectará su permanencia en el equipo. Cruz Azul considera a Mier una inversión a largo plazo y confía en que volverá a su mejor nivel una vez que complete la recuperación médica y física necesaria.