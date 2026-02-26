Keylor Navas hablas sobre su futuro dentro de los Pumas

El futuro de Keylor Navas con Pumas comienza a tomar relevancia conforme se acerca el cierre de la temporada. El guardameta costarricense termina contrato en verano y, aunque se muestra feliz en la institución universitaria, reconoce que hasta el momento no existe una propuesta concreta de renovación.

El propio arquero dejó claro que su experiencia en el club ha sido positiva desde su llegada. “Estoy muy contento. Llegamos a un club donde los compañeros y el cuerpo técnico me recibieron super bien, igual la afición, es increíble cómo me muestra el cariño en el estadio y es muy bonito. A fin de temporada termina mi contrato. Si por mí hubiera sido, si se hubieran acercado desde diciembre hubiera firmado una renovación sin ningún problema”.

¡Futuro en el AIRE! 🧤



Keylor Navas da detalles de su RENOVACIÓN con Pumas. 🐾https://t.co/HCYHIKz8bQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 26, 2026

Las palabras del tico reflejan disposición y compromiso, pero también una realidad contractual que aún no se ha resuelto. El exguardameta del Real Madrid insiste en que, pese a la incertidumbre, su enfoque está puesto exclusivamente en rendir cada fin de semana con la camiseta auriazul.

En ese sentido, también confirmó que no ha recibido ningún acercamiento formal por parte de la directiva:



La realidad es que no tengo nada que firmar, el club no me ha hecho ninguna oferta ni se han acercado a hablar conmigo. Vivo el día a día, disfrutando, dando todo por los Pumas porque soy uno más. Siempre salgo a la cancha y al entrenamiento a darlo todo. El que no tenga una oferta de renovación no quiere decir que no vaya a darlo todo por la camiseta. Keylor Navas

Pumas UNAM v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En las oficinas del club analizan el escenario con cautela. El salario que percibe Navas es elevado y representa un esfuerzo financiero considerable para la UNAM. La decisión no pasa únicamente por lo deportivo, sino también por la viabilidad económica del proyecto.

Mientras tanto, el arquero continúa siendo una pieza clave bajo los tres postes. Su liderazgo y experiencia internacional han sido determinantes en momentos complejos de la campaña. La directiva deberá definir si apuesta por prolongar el vínculo o buscar alternativas para la próxima temporada.

