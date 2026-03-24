Klopp responde a los rumores sobre el Real Madrid: "Son tonterías, no me han llamado"

Jürgen Klopp, sin duda alguna, es uno de los entrenadores más cotizados en el futbol mundial. El estratega alemán se encuentra sin equipo tras salir del Liverpool en junio de 2024 y, desde enero de 2025, se desempeña como director de futbol de la empresa Red Bull, que cuenta con clubes como el Leipzig, el New York Red Bulls, el Leeds United y el París FC, entre otros.

En diferentes entrevistas, Klopp ha mencionado que le "encanta" su puesto de trabajo actual y no echa de menos entrenar a un club. A pesar de estas declaraciones, el director técnico de 58 años ha sido vinculado con varios equipos del futbol europeo, siendo el Real Madrid el conjunto que ha sonado con más fuerza.

¿Jürgen Klopp dirigirá al Real Madrid? | picture alliance/GettyImages

En un acto público reciente, el otrora técnico del Liverpool y el Borussia Dortmund habló sobre su posible llegada al Real Madrid. Klopp cuestionó, con visible molestia, el papel de la prensa, a la cual acusó de propagar este tipo de rumores y publicar sin rigor.

¿O basta con que algún medio, no sé si es Inteligencia Artificial o si hay personas detrás, escriba cualquier basura? Me molesta. Y luego tengo que estar contestando constantemente Jürgen Klopp

Klopp descartó de manera enfática su llegada al Real Madrid y aseguró de que en caso de que hubiera existido algún contacto con la directiva merengue, esto se habría sabido.

Si el Real Madrid hubiera llamado, se habría sabido en algún momento. Pero todo esto son tonterías. No han llamado ni una sola vez. Ni una. Mi agente está ahí, pueden preguntarle Klopp

Finalmente, el estratega alemán ironizó sobre los rumores diciendo que, según los reportes de la prensa, no solo dirigirá al Real Madrid, sino que también va a entrenar al Atlético de Madrid.

El nombre de Klopp ha sonado como una posibilidad para el banquillo merengue durante los últimos meses. Tras la destitución de Xabi Alonso y ante la inexperiencia de Álvaro Arbeloa en primera división, la directiva encabezada por Florentino Pérez estaría buscando la contratación de un entrenador de clase mundial. Pero todo apunta a que no será el alemán.