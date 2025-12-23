Kobbie Mainoo ve alejarse sus opciones de abandonar el Manchester United

Varios portales de fútbol, sobre todo analistas especializados en seguir la Premier League, daban por seguro que Kobbie Mainoo saldría del Manchester United en la próxima ventana de fichajes de enero. Pero ahora luce muy improbable que le den salida al joven centrocampista por la lesión del capitán Bruno Fernandes.

La afición de los Red Devils sigue esperando que emitan un diagnóstico oficial sobre la lesión de Fernandes, que se lastimó el domingo para agravar el panorama de una decepcionante derrota por 2-1 ante el Aston Villa. Aunque falta información certificada, todo apunta a que deben prepararse para estar un largo periodo sin el internacional portugués.

Ante los medios de comunicación, el entrenador Ruben Amorim ya asomó que Fernandes necesitará “un tiempo” de baja para recuperarse, sin precisar otros detalles. Esto significa que el técnico tendrá que ser creativo cuando construya su mediocampo de las próximas semanas.

Una opción es que sea Mainoo quien ocupe el puesto que deja temporalmente Fernandes. Esta presunción llega porque Amorim ha admitido con frecuencia que el joven inglés de 20 años de edad es la mejor alternativa natural a Fernandes en la plantilla actual y eso lleva a The Times a afirmar que el deseo de Mainoo de marcharse en enero es casi seguro que se le negará de nuevo.

Es lo mismo que reporta Sky Sports, que llega incluso a decir que la puerta de salida para el mediocampista “ya está cerrada”, apenas días después de que se daba por hecho su transferencia. Algunos rumores lo vinculaban con el Napoli de la Serie A italiana.

Lo que sí es cierto es que Mainoo está desesperado por tener más minutos en el campo, lo que le ayudaría a reavivar su carrera, que ahora mismo está estancada, y también puede ser el impulso que le falta para conseguir un puesto en la selección de Inglaterra para el Mundial.

"Bruno Fernandes must be under-trained" 😬



Tim Sherwood believes that the injury to Bruno Fernandes is a 'real blow' for Manchester United, but it could create a chance for Kobbie Mainoo 🔴 pic.twitter.com/yvgBDM0nW5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 22, 2025

Mainoo disputó 37 partidos con el Manchester United la temporada pasada entre todas las competiciones, en los que marcó dos goles y repartió una asistencia, y en dos campañas superó los 2.000 minutos de juego. Pero perdió protagonismo con la llegada de Amorim. Tanto, que recientemente su hermano protagonizó una polémica por vestir una camiseta con un mensaje en el que pedía al club que liberaran al jugador.

La ausencia de Fernandes de seguro le dará más oportunidades, pero el joven no es una solución a largo plazo para los Red Devils. Un eventual regreso del capitán del club probablemente hará que Mainoo vuelva al banquillo al que ha estado relegado desde la llegada de Amorim a la oncena. Tampoco será su sustituto de inmediato, porque se piensa que se perderá el choque del 26 de diciembre contra Newcastle tras lesionarse el gemelo durante el entrenamiento del pasado sábado.

El Manchester United tiene escasas opciones en el mediocampo

La lesión de Bruno Fernandes deja al Manchester United en apuros | James Gill - Danehouse/GettyImages

Para complicar aún más la situación de Mainoo y Amorim está la crítica escasez de jugadores en la plantilla actual, un panorama que se ha agravado por las salidas de Noussair Mazraoui, Amad Diallo y Bryan Mbeumo, además de varias lesiones.

Ante el Villa, Jack Fletcher y Shea Lacey, de 18 años de edad, tuvieron oportunidades en el mediocampo, y se hizo necesario convocarlos para reforzar una zona donde ya faltaban Casemiro -por sanción- y el propio Mainoo por su dolencia muscular.

Manuel Ugarte es un jugador de mentalidad defensiva y emerge como la única opción natural para cubrir la ausencia de Fernandes. Pero tiene un obstáculo: al igual que Mainoo, el internacional uruguayo ha tenido dificultades para encontrar oportunidades como suplente de Casemiro desde que Amorim tomó las riendas.

Tanto el nombre de Ugarte como el de Mainoo han sido frecuentemente mencionados como candidatos para salir del Machester United en enero, pero ahora luce que ambos verán frustradas sus oportunidades de irse a otro equipo porque Amorim está buscando retener al mayor número posible de jugadores.

Se ha especulado con que por el tiempo de lesión que padece (en los isquiotibiales), Fernandes podría perderse el duelo ante el Manchester City el 17 de enero. La gravedad de su dolencia dictaminará su tiempo de baja, que puede oscilar entre pocas semanas y varios meses.

Es por eso que no se descarta que opten por un fichaje para reforzar el mediocampo. Se ha mencionado a Rúben Neves, del Al Hilal, como un nuevo miembro en la larga lista de objetivos, pero Amorim está convencido de que cualquier acuerdo se hará teniendo en cuenta el futuro, y no como una reacción repentina por los bajos números de la plantilla.

