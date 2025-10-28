Sports Illustrated Fútbol

Koln vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las 'Cabras Montesas' buscan la hazaña en la DFB Pokal ante un 'Gigante de Baviera' que llega en modo aplanadora
Carlos García|
FC Bayern München v 1. FC Köln - Bundesliga
FC Bayern München v 1. FC Köln - Bundesliga | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

La segunda ronda de la DFB Pokal (Copa de Alemania) nos regala un duelo de pronóstico reservado. El Koln recibirá en casa al Bayern Múnich, el equipo más en forma de Alemania, en una eliminatoria a partido único que promete ser vibrante.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Koln vs Bayern Múnich?

  • Ciudad: Colonia, Alemania
  • Fecha: miércoles 28 de octubre
  • Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: Rhein Energie Stadion
Serge Gnabry
Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Koln vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Transmisión Online

Estados Unidos

ESPN

ESPN+, Fubo

México

ESPN 2

Disney+

España

Gol Stadium

Movistar+, Gol Play

Últimos cinco partidos del Koln

Rival

Resultado

Competición

Dortmund

0-1 D

Bundesliga

Augsburgo

1-1 E

Bundesliga

Hoffenheim

1-0 V

Bundesliga

Stuttgart

1-2 D

Bundesliga

RB Leipzig

1-3 D

Bundesliga

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival

Resultado

Competición

M'gladbach

3-0 V

Bundesliga

Club Brujas

4-0 V

UEFA Champions League

Dortmund

2-1 V

Bundesliga

Frankfurt

3-0 V

Bundesliga

Pafos

5-1 V

UEFA Champions League

Borussia Dortmund v 1. FC Köln - Bundesliga
Borussia Dortmund v 1. FC Köln - Bundesliga | Christof Koepsel/GettyImages

Últimas noticias del Koln

El equipo dirigido por Lukas Kwasniok llega a este duelo en un momento irregular. Aunque se ubican en una cómoda octava posición en la Bundesliga, su último partido fue una derrota 1-0 ante el Borussia Dortmund.

En la primera ronda de la Pokal, el pasado 17 de agosto, sufrieron para ganar 1-2 al Regensburg, por lo que buscarán mostrar una cara muy distinta ante su gente.

Últimas noticias del Bayern Múnich

El Bayern Múnich de Vincent Kompany es, simplemente, una máquina. Lidera la Bundesliga con un paso perfecto de 8 victorias en 8 partidos. Llegan tras una racha de cinco triunfos al hilo, incluyendo un 3-0 sobre Gladbach el fin de semana.

En la primera ronda de la copa, ganaron 2-3 al Wehen Wiesbaden. Se esperan rotaciones para este partido.

Harry Kane, Konrad Laimer
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Posibles alineaciones

Koln

  • Portero: Marvin Schwäbe
  • Defensas: Cenk Ozkacar, Eric Martel, Timo Hubers
  • Centrocampistas: Kristoffer Lund, Denis Huseinbasic, Isak Bergmann Johannesson, S. Sebulonsen, S. El Mala, Jakub Kaminski
  • Delantero: Marius Bulter.

Bayern Múnich

  • Portero: Jonas Urbig
  • Defensas: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro
  • Centrocampistas: Konrad Laimer, Aleksandar Pavlović
  • Mediapuntas: Serge Gnabry, Harry Kane, Luis Díaz
  • Delantero: Nicolas Jackson.

Pronóstico SI

Pese a que el Koln juega en casa y la copa siempre abre la puerta a las sorpresas, la diferencia de plantillas es abismal. El Bayern Múnich, incluso con un equipo rotado, tiene la calidad y profundidad suficientes para dominar el partido y avanzar de ronda sin mayores contratiempos.

Koln 0-3 Bayern Múnich

Más noticias sobre fútbol europeo

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol