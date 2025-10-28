Koln vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La segunda ronda de la DFB Pokal (Copa de Alemania) nos regala un duelo de pronóstico reservado. El Koln recibirá en casa al Bayern Múnich, el equipo más en forma de Alemania, en una eliminatoria a partido único que promete ser vibrante.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Koln vs Bayern Múnich?
- Ciudad: Colonia, Alemania
- Fecha: miércoles 28 de octubre
- Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Rhein Energie Stadion
¿Cómo se podrá ver el Koln vs Bayern Múnich en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Transmisión Online
Estados Unidos
ESPN
ESPN+, Fubo
México
ESPN 2
Disney+
España
Gol Stadium
Movistar+, Gol Play
Últimos cinco partidos del Koln
Rival
Resultado
Competición
Dortmund
0-1 D
Bundesliga
Augsburgo
1-1 E
Bundesliga
Hoffenheim
1-0 V
Bundesliga
Stuttgart
1-2 D
Bundesliga
RB Leipzig
1-3 D
Bundesliga
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
M'gladbach
3-0 V
Bundesliga
Club Brujas
4-0 V
UEFA Champions League
Dortmund
2-1 V
Bundesliga
Frankfurt
3-0 V
Bundesliga
Pafos
5-1 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Koln
El equipo dirigido por Lukas Kwasniok llega a este duelo en un momento irregular. Aunque se ubican en una cómoda octava posición en la Bundesliga, su último partido fue una derrota 1-0 ante el Borussia Dortmund.
En la primera ronda de la Pokal, el pasado 17 de agosto, sufrieron para ganar 1-2 al Regensburg, por lo que buscarán mostrar una cara muy distinta ante su gente.
Últimas noticias del Bayern Múnich
El Bayern Múnich de Vincent Kompany es, simplemente, una máquina. Lidera la Bundesliga con un paso perfecto de 8 victorias en 8 partidos. Llegan tras una racha de cinco triunfos al hilo, incluyendo un 3-0 sobre Gladbach el fin de semana.
En la primera ronda de la copa, ganaron 2-3 al Wehen Wiesbaden. Se esperan rotaciones para este partido.
Posibles alineaciones
Koln
- Portero: Marvin Schwäbe
- Defensas: Cenk Ozkacar, Eric Martel, Timo Hubers
- Centrocampistas: Kristoffer Lund, Denis Huseinbasic, Isak Bergmann Johannesson, S. Sebulonsen, S. El Mala, Jakub Kaminski
- Delantero: Marius Bulter.
Bayern Múnich
- Portero: Jonas Urbig
- Defensas: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro
- Centrocampistas: Konrad Laimer, Aleksandar Pavlović
- Mediapuntas: Serge Gnabry, Harry Kane, Luis Díaz
- Delantero: Nicolas Jackson.
Pronóstico SI
Pese a que el Koln juega en casa y la copa siempre abre la puerta a las sorpresas, la diferencia de plantillas es abismal. El Bayern Múnich, incluso con un equipo rotado, tiene la calidad y profundidad suficientes para dominar el partido y avanzar de ronda sin mayores contratiempos.
Koln 0-3 Bayern Múnich
