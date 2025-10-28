Koln vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La segunda ronda de la DFB Pokal (Copa de Alemania) nos regala un duelo de pronóstico reservado. El Koln recibirá en casa al Bayern Múnich, el equipo más en forma de Alemania, en una eliminatoria a partido único que promete ser vibrante.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Koln vs Bayern Múnich?

Ciudad : Colonia, Alemania

: Colonia, Alemania Fecha : miércoles 28 de octubre

: miércoles 28 de octubre Horario : 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Rhein Energie Stadion

Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Koln vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País Canal de TV Transmisión Online Estados Unidos ESPN ESPN+, Fubo México ESPN 2 Disney+ España Gol Stadium Movistar+, Gol Play

Últimos cinco partidos del Koln

Rival Resultado Competición Dortmund 0-1 D Bundesliga Augsburgo 1-1 E Bundesliga Hoffenheim 1-0 V Bundesliga Stuttgart 1-2 D Bundesliga RB Leipzig 1-3 D Bundesliga

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición M'gladbach 3-0 V Bundesliga Club Brujas 4-0 V UEFA Champions League Dortmund 2-1 V Bundesliga Frankfurt 3-0 V Bundesliga Pafos 5-1 V UEFA Champions League

Borussia Dortmund v 1. FC Köln - Bundesliga | Christof Koepsel/GettyImages

Últimas noticias del Koln

El equipo dirigido por Lukas Kwasniok llega a este duelo en un momento irregular. Aunque se ubican en una cómoda octava posición en la Bundesliga, su último partido fue una derrota 1-0 ante el Borussia Dortmund.

En la primera ronda de la Pokal, el pasado 17 de agosto, sufrieron para ganar 1-2 al Regensburg, por lo que buscarán mostrar una cara muy distinta ante su gente.

Últimas noticias del Bayern Múnich

El Bayern Múnich de Vincent Kompany es, simplemente, una máquina. Lidera la Bundesliga con un paso perfecto de 8 victorias en 8 partidos. Llegan tras una racha de cinco triunfos al hilo, incluyendo un 3-0 sobre Gladbach el fin de semana.

En la primera ronda de la copa, ganaron 2-3 al Wehen Wiesbaden. Se esperan rotaciones para este partido.

FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Posibles alineaciones

Koln

Portero : Marvin Schwäbe

: Marvin Schwäbe Defensas : Cenk Ozkacar, Eric Martel, Timo Hubers

: Cenk Ozkacar, Eric Martel, Timo Hubers Centrocampistas : Kristoffer Lund, Denis Huseinbasic, Isak Bergmann Johannesson, S. Sebulonsen, S. El Mala, Jakub Kaminski

: Kristoffer Lund, Denis Huseinbasic, Isak Bergmann Johannesson, S. Sebulonsen, S. El Mala, Jakub Kaminski Delantero: Marius Bulter.

Bayern Múnich

Portero : Jonas Urbig

: Jonas Urbig Defensas : Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro

: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro Centrocampistas : Konrad Laimer, Aleksandar Pavlović

: Konrad Laimer, Aleksandar Pavlović Mediapuntas : Serge Gnabry, Harry Kane, Luis Díaz

: Serge Gnabry, Harry Kane, Luis Díaz Delantero: Nicolas Jackson.

Pronóstico SI

Pese a que el Koln juega en casa y la copa siempre abre la puerta a las sorpresas, la diferencia de plantillas es abismal. El Bayern Múnich, incluso con un equipo rotado, tiene la calidad y profundidad suficientes para dominar el partido y avanzar de ronda sin mayores contratiempos.

Koln 0-3 Bayern Múnich

