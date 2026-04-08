Kompany desafía la remontada del Real Madrid y sostiene la ambición del Bayern Múnich

En conferencia de prensa, tras el 1-2 impuesto por el Bayern Munich ante el Real Madrid en el Bernabeú, el entrenador belga destacó la importancia del resultado, aunque evitó dar la serie de los 4tos de final de la Champions League por resuelta.

“Ganar acá siempre es importante”, deslizó y puso en valor el contexto de un escenario históricamente adverso para muchos equipos. Sin embargo, su análisis fue más allá del resultado y sostuvo que el Bayern mostró personalidad, supo competir de igual a igual y consiguió una ventaja que ahora deberá defender en Alemania.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Respeto sí, temor no

Consultado por la histórica capacidad de resistencia del Real Madrid en competiciones europeas, Kompany fue claro. Reconoció la jerarquía del rival, pero dejó una reflexión que rompe con el relato habitual: "no creo que hayamos dejado escaparse vivo al Madrid", sentenció.

El técnico remarcó que su equipo respeta el antescedente deportivo y el peso del Madrid, aunque también reivindicó la identidad del Bayern. “Sabemos lo que son, pero también tenemos claro lo que somos nosotros”, sintetizó.

Para el belga, enfrentar al máximo campeón de la UEFA Champions League representa un desafío gran nivel, pero también una oportunidad para demostrar el nivel de su equipo en la élite del fútbol europeo y posicionarse como potencia.

🚨🧘🏼‍♂️ Vincent Kompany: “Everyone in the dressing room was very, very calm. We won, but we need to win again to advance”. pic.twitter.com/kpGhl7yY2U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2026

Lejos de cualquier celebración anticipada, Kompany insistió en mantener los pies sobre la tierra y aseguró que la eliminatoria sigue abierta, recién tras el partido de vuelta podrá hacer un balance definitivo. "Lo principal es que este es un juego de los jugadores. Ahora tienen que recuperarse. Tienen que creer.Tienen que confiar en sí mismos para hacer algo especial la semana que viene", sostuvo.

También dejó en claro que no modificará su propuesta táctica en Múnich. A pesar de la ventaja, el Bayern no especulará y sostendrá su estilo ofensivo y buscará volver a imponerse para sentenciar la serie. La idea es clara, deben atacar, competir y no ceder terreno ante un rival que, previsiblemente, saldrá a buscar el resultado que le de la superioridad.

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