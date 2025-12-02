Kylian Mbappé alcanzó un récord de las máximas glorias del Real Madrid

Kylian Mbappé la rompió toda en el triunfo por 4-3 del Real Madrid frente al Olympiacos el pasado miércoles por la UEFA Champions League, anotando un póker de cuatro goles que le permitieron al Merengue quedar cada vez más cerca de la zona de clasificación directa a octavos de final.

Con este hito de cuatro goles en un mismo partido de UCL, el francés se sumó a una lista selecta de futbolistas junto a Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo. El argentino y el húngaro lo lograron dos veces. Sin dudas, los tres son los principales referentes goleadores de la rica historia del Merengue y están en el olimpo de las glorias del club.

FBL-EUR-CHL-OLYMPIAKOS-REAL MADRID | ARIS OIKONOMOU/GettyImages

El ex PSG anotó su hattrick entre los minutos 22 y 29 del primer tiempo, siendo este el triplete más rápido de esta edición de la UEFA Champpions League. El más veloz fue de Mohamed Salah ante el Rangers en 2022, con un minuto menos. El cuarto tanto llegó a los 14 del complemento.



El Real Madrid se ubica, por diferencia de gol, quinto de la tabla de la etapa de liguilla de la Champions con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una sola caída. Integra un lote de "segundos" junto al PSG, Bayern Múnich e Inter de Milán. Siguen de cerca al Arsenal, que tiene 15 puntos gracias a su arranque perfecto de cinco victorias. Salvo una catástrofe, dirán presente en la siguiente instancia.

El Merengue vuelve a jugar este domingo en condición de visitante frente al Girona, donde buscará seguir como el único líder de LaLiga. El FC Barcelona está a un punto y puede quedar provisoriamente como puntero ya que juega con el Alavés en el Camp Nou el sábado, aunque la última palabra la tendrán los dirigidos por Xabi Alonso en Montilivi.