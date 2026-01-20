Kylian Mbappé alcanzó una increíble marca de Cristiano Ronaldo por UEFA Champions League

El Real Madrid busca ratificar la levantada este martes recibiendo al AS Monaco, tras lo que fue la correcta victoria por 2-0 ante el Levante por LaLiga el pasado fin de semana. La noche arrancó muy bien para el equipo de Álvaro Arbeloa, ya que Kylian Mbappé abrió el marcador a los pocos minutos de iniciado el choque y firmó su doblete al ratito.

En la temporada 2015/16 de la UEFA Champions League, Cristiano Ronaldo anotó once goles en seis partidos, récord igualado por Mbappé en este choque contra el club que lo vio nacer y lo catapultó al estrellato.

Con estos dos goles, Mbappé lleva 32 en 27 partidos en la actual temporada, posicionándose así no solo como el referente principal en materia futbolística del Real Madrid sino en uno de los firmes candidatos al Balón de Oro. Además, en verano irá en búsqueda de ganar su segundo Mundial con la selección de Francia.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MONACO | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Con este resultado parcial, el Real Madrid escala al tercer puesto de la tabla de posiciones de la etapa de liguilla y asegura su presencia en los octavos de final de la UEFA Champions League de manera directa, salvándose así de disputar el playoff que, en la temporada pasada, los enfrentó con el Manchester City.