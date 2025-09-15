Kylian Mbappé arranca el choque de Champions con un mensaje claro al Olympique de Marsella

El Santiago Bernabéu volverá a vestirse de gala este martes 16 de septiembre para dar la bienvenida a una nueva edición de la Champions League. El Real Madrid, máximo ganador de la competición con 15 títulos en sus vitrinas, recibirá al Olympique de Marsella en el estreno del grupo, un duelo que promete emociones fuertes por la historia de ambos equipos y el presente de sus protagonistas.

Los hombres de Xabi Alonso llegan al encuentro tras superar a la Real Sociedad por 2-1, una victoria que refuerza el buen arranque de temporada del conjunto blanco. Enfrente estará el equipo de Roberto De Zerbi, que también aterriza con confianza después de golear 4-0 al Lorient en la Ligue 1. Dos triunfos que elevan la moral de ambos conjuntos y auguran un partido de alta intensidad en el coliseo madrileño.

Mbappé | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El foco, inevitablemente, estará puesto en Kylian Mbappé. El delantero francés atraviesa un inicio de campaña formidable y no ha tardado en enviar un mensaje con sabor a advertencia a su próximo rival: “Esto me va a recordar a los buenos viejos tiempos, espero”, declaró en Téléfoot. Sus palabras no son casualidad: el Olympique de Marsella es uno de sus rivales predilectos desde que debutó como profesional.

Las estadísticas lo avalan: Mbappé ha enfrentado al Marsella en 15 ocasiones, con un balance de 10 goles y 3 asistencias. Números que lo convierten en una auténtica pesadilla para la defensa marsellesa, que esta vez contará con Nayef Aguerd y Benjamin Pavard como líderes en la zaga para tratar de frenar al astro del Real Madrid.

Aunque el favoritismo recae sobre el conjunto blanco, el equipo de De Zerbi ha demostrado carácter y un estilo ofensivo capaz de incomodar a cualquiera. El técnico italiano buscará que sus jugadores se apoyen en la intensidad y en la pasión que caracteriza al club phocéen para plantar cara al gigante europeo. Con Mbappé en estado de gracia y un Marsella dispuesto a dar la sorpresa, el debut en Champions se perfila como un espectáculo que ningún aficionado debería perderse.

