¿Kylian Mbappé fuera del Real Madrid? La polémica revelación sobre su futuro en España

El reconocido periodista deportivo Daniel Riolo comentó, para RMC Sport, que el máximo referente de la selección francesa, Kylian Mbpappé, podría salir del Real Madrid al término de la temporada en LaLiga española.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

''No descartemos una salida al final de la temporada... El incidente de la bicicleta es solo la punta del iceberg. Empiezo a preguntarme: ¿Mbappé todavía tiene ganas? ¿Qué quiere? Parece que se levanta cada mañana pensando: 'Voy a meter la pata. No puede seguir cometiendo errores así... No digo que tenga que ir a todos los partidos fuera de casa, pero el lunes en el Stade de France estaban todos los grandes, la familia del fútbol francés reunida. No digo que sea obligatorio, pero tiene derecho a hacer algo, en lugar de enviar este mensaje de 'me importa un bledo lo que pienses'. Pero hay un límite. Envía un mensaje positivo. Ven al Stade de France: 'No, no quiero'. Quédate en Madrid: 'No, no quiero'. No te presentes a la salida de una discoteca: 'No, no quiero'. Sal a montar en bici cuando Mourinho no quiere: 'No, no quiero'. ¡Basta! ¡Estás yendo demasiado lejos, basta!'', sentenció Daniel Riolo.

💣👀 NO se puede DESCARTAR una salida de Mbappé del Real Madrid al FINAL DE LA TEMPORADA.



ℹ️ @DanielRiolo vía @AfterRMC pic.twitter.com/Ayu1DeEvRM — Madridista Hoy (@madridistahoy) October 7, 2026

El periodista en cuestión atacó sin miramientos la actitud del delantero francés, quien, hace no mucho tiempo, declaró que no se ve teniendo una carrera longeva, o al menos no comparada con la que ha sostenido (hasta el momento), el máximo ídolo de Kylian Mbappé: Cristiano Ronaldo.

Considera que el futbolista que ilusionó a todos tras ganar con la selección francesa el mundial de Rusia 2018, y que cuatro años más tarde estuvo a punto de consumar la hazaña del bicampeonato mundial de la FIFA no atraviesa por un buen momento desde lo mental.

Incluso señaló a su entorno, puesto que cree que no se le está asesorando como debería, y esto, tarde o temprano, puede terminar por afectar en su loable trayectoria como futbolista profesional de cara a mantenerse en la élite del fútbol mundial.

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