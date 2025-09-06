Kylian Mbappé iguala a Henry y ya es el segundo máximo goleador histórico de Francia

Kylian Mbappé sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. El delantero francés ha comenzado la temporada de manera fulgurante, firmando ya cuatro goles en sus primeros cuatro partidos entre club y selección. Una vez más, el atacante del Real Madrid demuestra que vive instalado en una constancia goleadora que lo convierte en una auténtica referencia mundial.

La última diana con la camiseta de Les Bleus le permitió alcanzar los 51 tantos con Francia, igualando nada menos que a Thierry Henry como segundo máximo artillero histórico del combinado nacional. Solo Olivier Giroud, con 57, se mantiene por delante de Mbappé en la tabla de goleadores.

Con apenas 26 años, el ex del PSG parece destinado a pulverizar cualquier registro. Su capacidad de desmarque, velocidad y frialdad en el área rival lo hacen prácticamente imparable. Además, la conexión que ha mostrado en este arranque de curso tanto con sus compañeros en Madrid como con los de la selección augura un año de récords.

La pregunta ya no es si Mbappé superará a Giroud, sino cuándo lo hará. Francia y el Real Madrid disfrutan de un futbolista en plenitud que amenaza con seguir marcando la próxima década.