Kylian Mbappé iguala el récord de goles de Cristiano Ronaldo en un año natural

Kylian Mbappé fue el gran protagonista en el cierre del año para el Real Madrid. El delantero francés igualó un récord histórico de Cristiano Ronaldo al marcar su gol número 59 en un mismo año futbolístico, cifra que el portugués había establecido en 2013. La anotación llegó en la victoria 2-0 del conjunto blanco sobre el Sevilla, en la Jornada 17 de LaLiga, disputada en el Estadio Santiago Bernabéu antes del parón invernal y ante una afición que presenció una noche especial en este 2025.

🚨⭐️ OFFICIAL: Kylian Mbappé equals Cristiano Ronaldo’s record with 59 goals in one calendar year at Real Madrid.



Legendary. 🇫🇷 pic.twitter.com/GwL2XAj1RZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025

El partido comenzó con un Real Madrid decidido a imponer condiciones desde el primer minuto. Con posesión controlada y ritmo constante, los locales fueron empujando al Sevilla hacia su propio campo. La superioridad se reflejó en el marcador durante la primera mitad, cuando Jude Bellingham apareció dentro del área para definir tras una asistencia de Vinicius Junior. El inglés no perdonó y envió el balón al fondo del arco sevillista, firmando el uno por cero con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda parte, el encuentro ganó intensidad, aunque sin demasiadas acciones claras de peligro. El punto de quiebre llegó al minuto 68, cuando Marcao vio la tarjeta roja tras recibir la segunda amarilla. El defensor del Sevilla golpeó a Bellingham en una jugada lejos del área y sin mayor trascendencia, pero la expulsión dejó a los visitantes con diez hombres y complicó aún más su panorama.

A partir de ahí, el Real Madrid manejó el partido con mayor calma, consciente de su ventaja numérica y en el marcador. El Sevilla intentó resistir, pero el desgaste terminó pasando factura. En los minutos finales, una jugada dentro del área terminó con una zancadilla de Juanlu Sánchez sobre Rodrygo Goes, acción que fue sancionada como penalti.

Mbappé tomó la responsabilidad desde los once pasos. Con un disparo de pierna derecha, venció al guardameta rival y marcó el dos por cero definitivo. El gol significó algo más que asegurar la victoria: le permitió igualar el récord de Cristiano Ronaldo y celebrarlo con el famoso “SIUUU”, gesto que provocó la ovación del Bernabéu. Así, el Real Madrid cerró el año con triunfo, récord y la sensación de tener a su nueva figura en plena forma.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026