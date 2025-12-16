Kylian Mbappé le gana al PSG la demanda que interpuso por una cantidad millonaria

Kylian Mbappé, actualmente estrella del Real Madrid, obtuvo una gran victoria legal contra su ex club, el Paris Saint-Germain, al conseguir que un tribunal laboral de París ordenara al equipo parisino pagarle una suma considerable por salarios y bonos no abonados.

La disputa se dio tras la salida del atacante francés del PSG en 2024, cuando dejó el club como agente libre luego de negarse a renovar su contrato. Mbappé afirmó que el club no pagó varias mensualidades de salario, primas de ética y de firma acordadas en su contrato, lo que lo llevó a presentar una demanda ante el consejo de Prud’hommes reclamando cantidades que inicialmente ascendían a más de 260 millones de euros, incluyendo posibles indemnizaciones por la reclasificación de su contrato.

🚨 Official: Kylian Mbappe has won the lawsuit against PSG, with judge ruling in the player’s favor. 🇫🇷



As a result, the Court of Paris have sided with the footballer and order PSG to pay around €61 million, reports RMC. pic.twitter.com/9tPnsJiEBN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2025

El conflicto escaló con demandas cruzadas, ya que el PSG argumentó que Kylian actuó de mala fe y presentó su propia contrademanda por daños, valorada en hasta 440 millones de euros. Sin embargo, la sentencia final del tribunal falló a favor del futbolista en el reclamo principal de salarios pendientes, dictaminando que el equipo parisino debía pagarle aproximadamente 60 millones de euros por los pagos dejados de hacer antes de su salida del club.

Mbappé con el PSG

Kylian Mbappé firmó una etapa histórica con el Paris Saint-Germain entre 2017 y 2024. En ese periodo disputó 308 partidos oficiales con el club parisino en todas las competiciones, convirtiéndose en el jugador más determinante de la era moderna del PSG.

A nivel individual, Mbappé marcó 256 goles, cifra que lo consagró como el máximo goleador histórico, superando a Edinson Cavani. Además, aportó más de un centenar de asistencias.

Sumando a esto, Mbappé levantó 15 títulos con el PSG. Ganó 6 Ligas francesas (Ligue 1), consolidando el dominio nacional del club; 4 Copas de Francia, 2 Copas de la Liga y 3 Trofeos de Campeones. Aunque el gran objetivo europeo se le resistió, pues no pudo levantar la Champions League.