Kylian Mbappé llega a 50 goles y asistencias en 47 partridos con el Real Madrid

El Real Madrid acaba de encarar su partido de la Jornada 13 de LaLiga frente al Elche FC en el Estadio Manuel Martinez Valero, en donde el marcador terminó con empate a dos goles gracias a un tanto de último minuto de Jude Bellingham a pase de Kylian Mbappé.

Al minuto 84 del encuentro apareció un tanto de Álvaro Rodríguez y ahí parecía que los tres puntos se quedarían en Elche, pero llegó una jugada que lo cambió todo tan solo tres minutos más tarde.

Iñaki Peña hizo una atajada monumental para salvar a su equipo, pero no contaba con que el rechace le quedaría a Kylian, quien hizo un recentro al área y ahí apareció el inglesinglés para poner cifras definitivas. Dicha asistencia significó llegar a 50 goles y pases de gol desde su llegada al conjunto merengue, hace 47 partidos.

En su primera temporada jugó en 34 ocasiones, ahí marcó 31 tantos y dio tres asistencias para la causa merengue. Ya en esta temporada 2025/26, el francés lleva 13 tantos y 3 asistencias en 13 juegos disputados hasta el momento, este centro obedece a partidos disputados únicamente en LaLiga.